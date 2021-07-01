Хунта М'янми звільнила понад дві тисячі протестувальників проти перевороту

У М'янмі звільнили 2296 затриманих, включаючи журналістів і протестувальників. Їх, за словами правлячих збройних сил, затримали нібито за підбурювання до участі в протестах.
Про це повідомляє Reuters.
Зокрема з в'язниці Інсейн в Янгоні звільнили 721 в'язня.
Представник хунти Зау Мін Тун заявив, що звільнені люди були учасниками протестів, але не мали головної ролі і не брали участі в "актах насильства".
Станом на 30 червня режимом було затримано 6435 осіб.
Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.
Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.