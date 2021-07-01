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Хунта М'янми звільнила понад дві тисячі протестувальників проти перевороту

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Янгон, Четвер 01 липня 2021 06:50
Хунта М'янми звільнила понад дві тисячі протестувальників проти перевороту Фото: у М'янмі звільнили більше двох тисяч затриманих (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У М'янмі звільнили 2296 затриманих, включаючи журналістів і протестувальників. Їх, за словами правлячих збройних сил, затримали нібито за підбурювання до участі в протестах.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема з в'язниці Інсейн в Янгоні звільнили 721 в'язня.

Представник хунти Зау Мін Тун заявив, що звільнені люди були учасниками протестів, але не мали головної ролі і не брали участі в "актах насильства".

Станом на 30 червня режимом було затримано 6435 осіб.

Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.

Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.

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