Хунта М'янми звільнила понад дві тисячі протестувальників проти перевороту

У М'янмі звільнили 2296 затриманих, включаючи журналістів і протестувальників. Їх, за словами правлячих збройних сил, затримали нібито за підбурювання до участі в протестах.

Представник хунти Зау Мін Тун заявив, що звільнені люди були учасниками протестів, але не мали головної ролі і не брали участі в "актах насильства".

Нагадаємо, що переворот в М'янмі стався 1 лютого. Військові скинули уряд і захопили владу. Після цього по всій країні почалися протести, які військові намагалися втихомирити жорсткими способами.

Раніше повідомлялося, що в результаті перевороту в М'янмі було вбито понад 860 протестувальників. Такі дані повідомили в ООН.