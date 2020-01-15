У Human Right Watch заявили про зменшення кількості загиблих на Донбасі

Міжнародна організація Human Right Watch заявила про зменшення кількості жертв серед мирного населення на сході України. Про це йдеться у доповіді організації "Всесвітній звіт 2020", передає РБК-Україна.

Як зазначається у звіті, бойові дії на сході України точаться шостий рік, і, хоча кількість цивільних жертв скоротилася, "життя та добробут мирних мешканців і далі перебувають під загрозою".

"Мирні мешканці здебільшого стають жертвами вогню із легких озброєнь, артилерійських і мінометних обстрілів, мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни", - йдеться у документі.

В організації зазначили, що у період із січня по травень 2019 року кількість нападів на школи по обидва боки лінії розмежування збільшилася втричі порівняно з тим самим періодом 2018 року. За шість років конфлікту загинуло 147 дітей.

У Human Right Watch заявили, що український уряд і далі проводив "дискримінаційну політику" щодо людей, які мешкають в ОРДЛО. Зокрема,, як сказано в документі, є труднощі при отриманні пенсій для літніх людей з окупованих територій.

В організації зазначили, що на деяких контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) і досі є проблемою доступ до елементарних послуг і невідкладної медичної допомоги.

"У період із січня по квітень 2019 року щонайменше 19 людей, переважно старшого віку, під час перетину лінії зіткнення померли через проблеми зі здоров'ям", - сказано у звіті.

Водночас зазначаєтьсяя, що перетин лінії розмежування через пункти пропуску спрощено.

"У березні влада скасувала термін дії електронних перепусток, необхідних для перетину лінії зіткнення. У серпні запущено електрокар для перевезення людей похилого віку і людей із інвалідністю через лінію зіткнення на суто пішохідному КПВВ «Станиця Луганська». У листопаді на цьому ж КПВВ було завершено вкрай потрібний ремонт зруйнованого мосту, що має дещо убезпечити процес перетину", - зазначили у HRW.

Зазначимо, що Human Right Watch - неурядова організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, що здійснює моніторинг, розслідування і документування порушень прав людини у більш як 70 країнах світу. Результати роботи друкує у щорічних Всесвітніх звітах.

Нагадаємо, за словами представника українського омбудсмена на Донбасі Павла Лисянського, у Луганській і Донецькій областях за 2019 рік при перетині КПВВ померло 27 осіб, в основному це люди похилого віку.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом місяця мерам і головам обласних державних адміністрацій представлять програму будівництва нерухомості для переселенців, ветеранів та учасників ООС.