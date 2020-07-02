Гіршого моменту бути не могло: Марченко пояснив відмову випускати євробонди

Україна відмовилася від випуску євробондів на 1,7 млрд доларів, оскільки новина про відставку Якова Смолія (голови Нацбанку) стала шоком. Рішення про відмову приймалося сьогодні вранці.

Про це на брифінгу розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Марченко зазначив, що вчора Україна провела успішне розміщення єврооблігаційних запозичень на суму 1,7 млрд доларів з рекордною прибутковістю в 7,3% і погашенням у 2033 році.

"Як тільки ми завершили випуск, ми дізналися про новину, яка нас, м'яко кажучи, збентежила. Відставка голови НБУ. Можливо, навіть шокувала. У зв'язку з чим були довгі нічні переговори з інвесторами, з нашими юридичними радниками. Оскільки ця подія у світі міжнародних фінансів є досить суттєвою. Тому вранці було прийнято рішення зупинити цей випуск", - заявив Марченко.

За його словами, інвестори схвалили це рішення.

"Ми показуємо, що ми як держава Україна не намагаємось бігти за швидкими рішеннями, обманюючи когось... Ми готові зробити певну паузу і потім вирішити, що ми будемо робити. Але я скажу, що ця подія (новина про відставку Смолія, - ред.) була абсолютно неординарною. Більш того, гіршого моменту, ніж вчорашня заява голови НБУ, для цієї транзакції бути не могло. Час виходу заяви та формат були досить для нас несподіваними", - підкреслив міністр фінансів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відклала випуск євробондів після заяви Смолія про відставку.

Фінансові аналітики в коментарі РБК-Україна заявили, що рішення Смолія про відставку буде тиснути на курс гривні до долара; а якщо сумніви в незалежності НБУ виправдаються, курс може зрости до 28 гривень.