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Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца: фото

Фото: Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Принадлежащий NASA космический телескоп Hubble сделал новую уникальную фотографию. На этот раз он изобразил звездное скопление NGC 6530, которое находится в созвездии Стрельца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

NGC 6530 является скоплением нескольких тысяч звезд, которые, со своей стороны, расположены в более чем 4 тысяч световых лет от Земли.

Скопление расположено внутри туманности Лагуна - гигантского облака газа и пыли. Именно туманность придает изображению дымчатый вид.

Фотография была сделана с помощью камер Advanced Camera for Surveys и Wide Field Planetary Camera 2. В ходе исследования ученые надеялись найти новые образцы проплодов, свидетельствующих о начале процесса зарождения звезды.

Фото: Hubble сделал яркую фотографию звездного скопления в созвездии Стрельца (esahubble.org)

Недавно РБК-Украина сообщало, что космический телескоп Hubble показал галактическое столкновение в созвездии Эридан, получившее название Arp-Madore 417-391.

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