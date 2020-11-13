Huawei презентувала інтелектуальний продукт для спільної роботи IdeaHub у Центральній і Східній Європі та Скандинавських країнах. Це екосистема розумного офісу для всіх сценаріїв використання, основна мета якої - покращення ефективності підприємств, зокрема під час дистанційної роботи.

Починаючи з листопада, відкрито замовлення на IdeaHub для всіх клієнтів. Серія продуктів включає моделі IdeaHub S та IdeaHub Pro.

Huawei IdeaHub - це новітній інтелектуальний інструмент для підвищення продуктивності сучасного робочого простору та покращення спільної роботи команд. Інтелектуальне рішення поєднує різні функції, зокрема багатоекранну роботу на мобільних пристроях та ПК, інтерактивну дошку, інтелектуальне розпізнавання рукописного введення, дистанційну взаємодію та відеоконференцію.

"Цьогоріч перед нами всіма постали серйозні виклики, зокрема у бізнесі. Дистанційна робота стала звичним явищем. Щоб створити зручні та безпечні умови для взаємодії співробітників, потрібні відповідні інтелектуальні рішення. Продукт Huawei IdeaHub покликаний допомогти кожному підприємству стати ще ефективнішим, попри зовнішні умови", - прокоментував Лю Кай (Liu Kai), директор Huawei Ukraine Enterprise Business Group.

Новий продукт Huawei підтримує три унікальні функції, що допоможуть користувачам створити сучасний розумний робочий простір для різних сценаріїв. Це відкрита екосистема для хмарного відеоконференц-зв’язку, інноваційний та простий дизайн продукту замість традиційного складного обладнання, інтегровані технології на основі штучного інтелекту (AI):

Huawei IdeaHub підтримує основні хмарні сервіси та платформи відеоконференц-зв’язку, що значно спрощують цей процес. Продукт забезпечує кращу якість зустрічей у форматі Full 1080p HD із можливістю обміну 4K-контентом.

IdeaHub втілює простоту у дизайні та має тонку стильну підставку, а також поєднує різні кабелі в одному зовнішньому кабелі живлення. Рішення IdeaHub отримало премію Red Dot Award 2020 за оригінальний, сучасний та орієнтований на користувача дизайн. Він розроблений для будь-якого середовища, з легкістю перетворюючи зали для переговорів, відкриті офіси, зали представницького класу та домашні офіси на розумні простори. Універсальний інструмент для покращення продуктивності легко замінює дошки для роботи, проєктори та інше професійне обладнання для відеоконференцій.

IdeaHub підтримує функції на основі штучного інтелекту, зокрема віртуальну акустичну перегородку, що блокує непотрібні шуми. Функція AutoFrame автоматично налаштовує кут нахилу камери залежно від конференц-зали та кількості учасників. Використовуючи систему із 12 мікрофонів та 4K-камеру, рішення IdeaHub може автоматично локалізувати голос спікера у радіусі 8 метрів. Ширша частота передачі забезпечує кришталево чистий Hi-Fi-звук на кожному віддаленому об’єкті.

"Наша мета - представити універсальне 4K- та AI-рішення для спільної роботи, що демонструє покращену продуктивність та має на меті підвищити ефективність підприємств. Нехай усі працівники насолоджуються спільною роботою без жодних обмежень", - сказав Пен Лі (Peng Li), президент напряму Cloud & AI Business Group у Huawei CEE & Nordic Region (Центральна та Східна Європа і Скандинавські країни).

Цьогорічний спалах епідемії призвів до появи нового формату роботи. Дистанційні офіси — це нова реальність, що потребує ефективної комунікації та гнучкого інтелектуального робочого місця.

"Huawei прагне інтегрувати цифрові технології у життя кожної людини, дому та організації для побудови повністю підключеного інтелектуального світу. Ми допоможемо ще більшій кількості компаній створити інтелектуальніші робочі простори", - додав Пен Лі.

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Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, "розумні" пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.