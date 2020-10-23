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Huawei оголосила результати фінансової діяльності за підсумками трьох кварталів 2020 року

Прес-релізи, П'ятниця 23 жовтня 2020 16:35
Huawei оголосила результати фінансової діяльності за підсумками трьох кварталів 2020 року

Компанія Huawei оголосила результати фінансової діяльності за підсумками трьох кварталів 2020 року. Дохід Huawei за цей період становив 671,3 млрд юанів, що на 9,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Рентабельність чистого прибутку компанії за цей період становила 8,0%. Фінансові результати Huawei за три квартали 2020 року загалом відповідають очікуванням.

У міру того як світ бореться з COVID-19, глобальний ланцюжок постачань Huawei опинився під сильним тиском, а виробництво й операції зіткнулися з серйозними труднощами.

Компанія продовжує робити все можливе, щоб знаходити рішення, виживати та рухатися вперед, а також виконувати свої зобов'язання перед клієнтами і постачальниками.

У майбутньому Huawei застосовуватиме свій потенціал у сфері інформаційно-комунікаційних технологій (штучний інтелект, хмара, 5G та обчислення) з метою розробки галузевих додатків і розкриття цінності 5G-мереж спільно з партнерами.

ІКТ стали основою сучасного суспільства та головною рушійною силою сталого соціального, економічного та екологічного розвитку. Huawei вважає, що швидкий та повноцінний розвиток ІКТ-галузі залежатиме від відкритої співпраці та взаємної довіри в рамках глобальної індустрії. Тому компанія і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми глобальними партнерами та використовуватиме інноваційні ІКТ-технології для створення більшої цінності для клієнтів попри складну ситуацію. Компанія продовжить робити внесок у боротьбу з пандемією, економічне зростання та соціальний прогрес.

Наведені тут фінансові показники - неаудовані дані, зібрані відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; курс валют станом на кінець вересня 2020 року: 1 долар США = 6,8101 юаня.

Про компанію Huawei

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв. Створюючи інтегровані рішення в чотирьох основних областях (телекомунікаційні мережі, ІТ, «розумні» пристрої і хмарні сервіси), ми прагнемо відкрити цифровий світ, в якому все є інтелектуальним і взаємопов'язаним, для кожної людини, оселі та організації.

Комплексний портфель продуктів, рішень і послуг Huawei є конкурентоспроможним і безпечним. Завдяки відкритій співпраці з партнерами з екосистем ми створюємо довгострокову цінність для наших клієнтів, прагнемо розширювати можливості людей, збагачувати особисте життя і сприяємо впровадженню інновацій в організаціях усіх форм і розмірів.

Компанія Huawei заснована в 1987 році. Це приватна компанія, яка повністю належить її співробітникам.

Інновації Huawei спрямовані на задоволення потреб клієнтів. Ми вкладаємо значні кошти в фундаментальні дослідження, концентруючись на технологічних проривах, які просувають світ уперед. У компанії працюють понад 194 000 співробітників у більш ніж 170 країнах і регіонах, які обслуговують більш ніж 3 мільярди людей в усьому світі.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності ХУАВЕЙ УКРАЇНА охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

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