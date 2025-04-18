Huawei, DJI и не только: Конгрессу предложили ввести санкции против компаний КНР
В Палату представителей США внесли законопроект о санкциях против китайских компаний. Его авторами являются республиканец и демократ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Оксану Маркарову в Facebook.
По ее словам, законопроект в Палату представителей внесли глава спецкомитета Палаты представителей США по противодействию КПК Джон Муленаар (республиканец) и член комитетов Палаты представителей по налоговой политике и по бюджету Джимми Панетта (демократ).
Посол рассказала, что законопроектом предлагается ввести санкции против компаний Китая, которые предоставляют материальную поддержку агрессии РФ против Украины. Речь о технологиях двойного назначения, оборонном сотрудничестве и финансовых операциях.
Документ предусматривает, что президент США получит полномочия:
- вводить санкции против субъектов КНР, оказывающих материальную поддержку оборонно-промышленной базе и технологическому сектору России;
- вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к военной модернизации или злонамеренной кибер-деятельности;
- вводить санкции против организаций КНР, привлеченных к продаже оружия за границей.
В частности, под санкции могут попасть:
- Huawei Technologies Co. Ltd - мировой гигант в сфере телекоммуникаций и смартфонов.
- DJI (Shenzhen DJI Innovation Technology Co. Ltd) - мировой лидер по производству дронов.
- Hikvision (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd) - крупнейший производитель систем видеонаблюдения.
- SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) - ведущий китайский производитель микросхем.
- AVIC (Aviation Industry Corporation of China Ltd) - основная авиастроительная корпорация Китая, ключевой игрок в ОПК.
Также законопроект предусматривает, что в течение 180 дней после того, как он вступит в силу, госсекретарь, министр финансов и министр обороны США должны предложить Конгрессу ввести санкции против китайских оборонных, судостроительных и авиастроительных компаний.
Санкции Украины против китайских компаний
Напомним, сегодня, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против трех китайских компаний.
Это произошло после того, как появилась информация о поставках китайского оружия в Россию.
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