Кто-то хочет умиротворить агрессора? Подоляк резко ответил на заявление Саркози о помощи ЕС Украине

В Офисе президента осудили позицию бывшего президента Франции Николя Саркози по поводу траты средств Европейского Союза на закупку оружия для борьбы Украины против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Осужденный за коррупцию автор концепции "позвольте РФ убивать под обещания больше так не делать" выразил "экспертное мнение" относительно ru-агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?" - написал Подоляк.

Отметим, что Саркози в интервью французской газете подверг критике политику ЕС по закупке оружия для Украины. По его словам, Евросоюз "танцует на краю вулкана". Он также не понимает, почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики.