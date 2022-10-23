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Кто-то хочет умиротворить агрессора? Подоляк резко ответил на заявление Саркози о помощи ЕС Украине

Новина українською →
Воскресенье 23 октября 2022 15:06
Кто-то хочет умиротворить агрессора? Подоляк резко ответил на заявление Саркози о помощи ЕС Украине Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В Офисе президента осудили позицию бывшего президента Франции Николя Саркози по поводу траты средств Европейского Союза на закупку оружия для борьбы Украины против российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Осужденный за коррупцию автор концепции "позвольте РФ убивать под обещания больше так не делать" выразил "экспертное мнение" относительно ru-агрессии в Украине. К сожалению, именно позиция Николя Саркози по отношению к Грузии в 2008 убедила Путина в слабости Европы. Кто-то снова хочет умиротворить агрессора?" - написал Подоляк.

Отметим, что Саркози в интервью французской газете подверг критике политику ЕС по закупке оружия для Украины. По его словам, Евросоюз "танцует на краю вулкана". Он также не понимает, почему глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя компетентной в вопросах закупок вооружений и внешней политики.

Отметим, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что во время широкомасштабной войны России против Украины европейские политики меняли нарративы о переговорах с Москвой.

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Ирина Подоляк Евросоюз
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