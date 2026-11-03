Кто призывает принять Антикоррупционную стратегию: активисты раскрыли связи между подписантами

Исследование общественных организаций, призвавших Верховную Раду принять Антикоррупционную стратегию на 2026-2030 годы, выявило общих руководителей, учредителей и грантовые связи среди части подписантов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на опубликованный материал ОО "Правовое государство" и общественной инициативы "Стоп-паразит".
Авторы исследования проверили заявление от 27 октября, в котором общественные организации призвали Верховную Раду принять законопроект №15230-д об Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы без изменений. Среди аргументов подписантов - то, что принятие документа является условием получения Украиной около 420 млн евро по программе Ukraine Facility.
По результатам проверки государственных реестров, 58 подписей соответствуют 52 зарегистрированным неприбыльным юридическим лицам. Часть организаций в списке повторяется, а некоторые имеют общих руководителей или учредителей.
Согласно исследованию, 41 организация задекларировала за 2025 год совокупный доход около 791 млн грн. При этом 568 миллионов - или примерно 72% общей суммы - приходятся на десять организаций.
Среди организаций с наибольшими доходами авторы называют DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр экономической стратегии (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) и Центр противодействия коррупции (51,5 млн грн).
Авторы сопоставили данные об учредителях и руководителях организаций, а также их участии в грантовых проектах. По их подсчетам, выявленные связи охватывают 23 подписантов.
Также исследователи установили, что представители пяти организаций из списка подписантов участвовали в работе экспертных команд, разрабатывавших Антикоррупционную стратегию.
Кроме того, исследователи проанализировали источники финансирования организаций за 2015-2026 годы. По результатам анализа, часть подписантов получала финансовую поддержку от международных доноров.
Отдельно авторы обратили внимание на Общественный совет при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), который также подписал заявление.
Согласно приведенным в исследовании данным, действующий состав совета работает с июня 2020 года, тогда как законодательство предусматривает двухлетний срок полномочий. На момент подготовки исследования в совете оставалось десять из 15 членов.
Напомним, в НАПК ранее сообщили, что Украина по итогам прошлого года улучшила показатели в Индексе восприятия коррупции на один балл и заняла 104-е место в рейтинге из 182 стран мира.