Кто призывает принять Антикоррупционную стратегию: активисты раскрыли связи между подписантами

Что известно о подписантах

Авторы исследования проверили заявление от 27 октября, в котором общественные организации призвали Верховную Раду принять законопроект №15230-д об Антикоррупционной стратегии на 2026-2030 годы без изменений. Среди аргументов подписантов - то, что принятие документа является условием получения Украиной около 420 млн евро по программе Ukraine Facility.

По результатам проверки государственных реестров, 58 подписей соответствуют 52 зарегистрированным неприбыльным юридическим лицам. Часть организаций в списке повторяется, а некоторые имеют общих руководителей или учредителей.

Кто требует принять антикоррупционную стратегию (инфографика: antiraid.com.ua)

Согласно исследованию, 41 организация задекларировала за 2025 год совокупный доход около 791 млн грн. При этом 568 миллионов - или примерно 72% общей суммы - приходятся на десять организаций.

Среди организаций с наибольшими доходами авторы называют DiXi Group (100,8 млн грн), Transparency International Ukraine (88,4 млн грн), Центр экономической стратегии (67,6 млн грн), DEJURE (53,4 млн грн) и Центр противодействия коррупции (51,5 млн грн).

Как распределились доходы организаций-подписантов (инфографика: antiraid.com.ua)

Связи между подписантами

Авторы сопоставили данные об учредителях и руководителях организаций, а также их участии в грантовых проектах. По их подсчетам, выявленные связи охватывают 23 подписантов.

Также исследователи установили, что представители пяти организаций из списка подписантов участвовали в работе экспертных команд, разрабатывавших Антикоррупционную стратегию.

Кроме того, исследователи проанализировали источники финансирования организаций за 2015-2026 годы. По результатам анализа, часть подписантов получала финансовую поддержку от международных доноров.

Вопросы к Общественному совету НАПК

Отдельно авторы обратили внимание на Общественный совет при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), который также подписал заявление.

Согласно приведенным в исследовании данным, действующий состав совета работает с июня 2020 года, тогда как законодательство предусматривает двухлетний срок полномочий. На момент подготовки исследования в совете оставалось десять из 15 членов.