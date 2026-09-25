Кто из украинцев может получить 75% скидку на коммуналку: полный список

Право на скидку в размере 75% на жилищно-коммунальные услуги имеют граждане со статусом участника боевых действий.

Скидка распространяется на:

оплату за пользование жильем в пределах установленных норм;

газ;

электроэнергию;

водоснабжение и водоотведение;

услуги по вывозу бытовых отходов;

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах установленных норм потребления.

Также участники боевых действий могут получить скидку в размере 75% на стоимость печного бытового топлива, в частности жидкого, если проживают в доме без другого вида отопления.

Скидка может предоставляться не только участнику боевых действий, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним.

Речь идет, в частности, о:

муже или жене;

детях младше 18 лет;

не состоящих в браке совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;

нетрудоспособных родителях;

лице, находящемся под опекой или попечительством льготника.

Скидка предоставляется в пределах следующих норм: 21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении и имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

"Для семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц, в случае использования природного газа для индивидуального отопления норма составляет 42 кв. метра отапливаемой площади на одного человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 кв. метр на семью", - заявили в ПФУ.