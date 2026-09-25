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Кто из украинцев может получить 75% скидку на коммуналку: полный список

05:38 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Некоторые украинцы имеют право на 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такая льгота предусмотрена для участников боевых действий и отдельных членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

Право на скидку в размере 75% на жилищно-коммунальные услуги имеют граждане со статусом участника боевых действий.

Скидка распространяется на:

  • оплату за пользование жильем в пределах установленных норм;
  • газ;
  • электроэнергию;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • услуги по вывозу бытовых отходов;
  • сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах установленных норм потребления.

Также участники боевых действий могут получить скидку в размере 75% на стоимость печного бытового топлива, в частности жидкого, если проживают в доме без другого вида отопления.

Скидка может предоставляться не только участнику боевых действий, но и членам его семьи, проживающим вместе с ним.

Речь идет, в частности, о:

  • муже или жене;
  • детях младше 18 лет;
  • не состоящих в браке совершеннолетних детях с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;
  • нетрудоспособных родителях;
  • лице, находящемся под опекой или попечительством льготника.

Скидка предоставляется в пределах следующих норм: 21 кв. метр общей площади жилья на каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении и имеющего право на льготу, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

"Для семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц, в случае использования природного газа для индивидуального отопления норма составляет 42 кв. метра отапливаемой площади на одного человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 кв. метр на семью", - заявили в ПФУ.

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