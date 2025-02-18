Кто в Украине получает самые низкие зарплаты: перечень профессий

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в 2024 году в Украине наибольшим спросом пользовались рабочие специальности, в частности строители, сантехники, электрики, слесари, сварщики и швеи. В то же время среди вакансий встречались и редкие профессии, для которых работодатели искали единичных специалистов, таких как аппаратчик выращивания дрожжей, настройщик пианино и роялей, халвомесильщик, натурщик, бутафор, пастижер и эмбриолог. Спрос на эти специальности остается низким, однако их уникальность делает их незаменимыми в соответствующих отраслях.

Напомним, по состоянию на начало 2025 года средняя заработная плата в Украине составляет 23 тысячи гривен. В то же время отдельные специалисты могут получать значительно больше - до 100 тысяч гривен и выше. РБК-Украина рассказывало о вакансиях с таким уровнем доходов.

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