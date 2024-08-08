Кто имеет право обучать вождению, а кому выпишут штраф: ответ юриста

Кто имеет право обучать начинающих водителей

В настоящее время правила учебной езды предусматривают, что обучать человека водить машину может только специалист, то есть инструктор, имеющий соответствующие разрешительные документы.

Согласно статье 15 закона "О дорожном движении", подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных средств осуществляются в аккредитованных заведениях - независимо от формы собственности и подчинения - которые по результатам аккредитации получили соответствующий сертификат.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей осуществляются специалистами, отвечающими определенным квалификационным требованиям центрального органа исполнительной власти (который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения).

Уточняется, что перечень требований к заведениям и квалификационные требования к специалистам, осуществляющим такую подготовку, определяются Министерством внутренних дел (по согласованию с центральными органами исполнительной власти, обеспечивающими формирование государственной политики в сфере образования и науки, транспорта и охраны труда).

Исходя из этого, возможность индивидуального обучения вождению физическими лицами (родственниками, знакомыми) исключена.

В целом человек, желающий получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязан:

пройти медицинский осмотр

пройти соответствующую подготовку в аккредитованном заведении или самостоятельно овладеть содержанием теоретического модуля типовой учебной программы (с учетом категорий транспортных средств)

пройти соответствующую подготовку по практическому управлению в аккредитованном заведении или переподготовку (в соответствии с типовой учебной программой)

успешно сдать теоретический и практический экзамены (чтобы получить водительское удостоверение)

Как могут наказывать водителей за езду без прав

Согласно части 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), как управление транспортным средством человеком, не имеющим такого права, так и передача управления такому лицу, влечет взыскание в виде штрафа - в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Поскольку не облагаемый налогом минимум для цели Кодекса до сих пор исчисляется в размере 17 гривен, размер штрафа за такое правонарушение составит 3400 грн.

"То есть ответственность несут как тот, кто непосредственно управлял транспортным средством, не имея такого права, так и тот, кто передал управление", - уточнил Володарский.

По его словам, речь идет о праве управления именно конкретным транспортным средством.

"То есть наличие водительского удостоверения другой категории, не "избавляет" от ответственности", - добавил эксперт.

В то же время, по его словам, есть важный нюанс.

"В случае ДТП с погибшими или пострадавшими по вине такого лица (которое управлять ТС не имело права), ответственность, только уже уголовную, также будут нести оба. Непосредственно тот, кто управлял ТС, - по соответствующей части ст. 286 УК Украины. А тот, кто передал управление, - по ст. 287. А последняя, ​​среди прочего, предусматривает и возможность лишения свободы сроком до 5 лет", - подытожил юрист.