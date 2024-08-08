Кто имеет право обучать вождению, а кому выпишут штраф: ответ юриста

Раньше правилами дорожного движения (ПДД) предполагалось, что учить человека водить машину в Украине имел право опытный водитель - со стажем не менее 3 лет и соответствующим водительским удостоверением. Это мог быть родственник, знакомый или любой другой человек. Теперь так поступать нельзя.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Вадим Володарский.
В настоящее время правила учебной езды предусматривают, что обучать человека водить машину может только специалист, то есть инструктор, имеющий соответствующие разрешительные документы.
Согласно статье 15 закона "О дорожном движении", подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей транспортных средств осуществляются в аккредитованных заведениях - независимо от формы собственности и подчинения - которые по результатам аккредитации получили соответствующий сертификат.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей осуществляются специалистами, отвечающими определенным квалификационным требованиям центрального органа исполнительной власти (который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения).
Уточняется, что перечень требований к заведениям и квалификационные требования к специалистам, осуществляющим такую подготовку, определяются Министерством внутренних дел (по согласованию с центральными органами исполнительной власти, обеспечивающими формирование государственной политики в сфере образования и науки, транспорта и охраны труда).
Исходя из этого, возможность индивидуального обучения вождению физическими лицами (родственниками, знакомыми) исключена.
В целом человек, желающий получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязан:
Согласно части 2 статьи 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), как управление транспортным средством человеком, не имеющим такого права, так и передача управления такому лицу, влечет взыскание в виде штрафа - в размере 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Поскольку не облагаемый налогом минимум для цели Кодекса до сих пор исчисляется в размере 17 гривен, размер штрафа за такое правонарушение составит 3400 грн.
"То есть ответственность несут как тот, кто непосредственно управлял транспортным средством, не имея такого права, так и тот, кто передал управление", - уточнил Володарский.
По его словам, речь идет о праве управления именно конкретным транспортным средством.
"То есть наличие водительского удостоверения другой категории, не "избавляет" от ответственности", - добавил эксперт.
В то же время, по его словам, есть важный нюанс.
"В случае ДТП с погибшими или пострадавшими по вине такого лица (которое управлять ТС не имело права), ответственность, только уже уголовную, также будут нести оба. Непосредственно тот, кто управлял ТС, - по соответствующей части ст. 286 УК Украины. А тот, кто передал управление, - по ст. 287. А последняя, среди прочего, предусматривает и возможность лишения свободы сроком до 5 лет", - подытожил юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, какое наказание грозит водителям и пассажирам за непристегнутые ремни безопасности в машине.
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При подготовке материала были использованы источники: Правила дорожного движения, закон Украины "О дорожном движении", Кодекс Украины об административных правонарушениях, комментарий юриста Вадима Володарского.
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