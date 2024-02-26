"Кто тогда будет защищать от преступников?". Клименко ответил, почему не мобилизуют полицейских

Все полицейские забронированы от мобилизации. Вступить в ряды Вооруженных сил могут только как добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в интервью Натальи Мосейчук.

"Каждый полицейский должен знать - пока он в полиции, он забронирован и на фронт не идет. Если он не доброволец", - сказал Клименко.

Он также назвал "диванными экспертами" тех, кто "провоцирует к размышлению по поводу того, кто мог бы воевать".

"А чем мужчины, которые работают в полиции, отличаются от тех, кто работает в народном хозяйстве? А кто будет тогда защищать от преступников население, выезжать на вызовы?", - добавил министр.

Клименко назвал условие мобилизации правоохранителей

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что если ситуация в стране будет ухудшаться, правоохранители будут готовы приступить к оружию и мобилизоваться.

По его словам, сегодня в полиции служат 98 тысяч офицеров и сержантов, которые к началу полномасштабной войны были равномерно расположены по всей территории страны.

С начала войны произошли тектонические движения по дислокации.

"На сегодняшний день, от Черниговской и до Николаевской области, в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения. Это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение "Лют", это 5 тысяч", - объяснил Клименко.

К началу войны, как рассказал министр, на 10 тысяч населения Украины было в среднем выделено 23-26 работников полиции. Сегодня же, на деоккупированных территориях - более 100. Режим стал намного жестче, а задач - больше. Полиция, как отметил Клименко, с начала войны на 80% увеличила свой функционал.

"Но мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать оружием - мы готовы это сделать", - заметил министр.