ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Кто тогда будет защищать от преступников?". Клименко ответил, почему не мобилизуют полицейских

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 22:25
UA EN RU
"Кто тогда будет защищать от преступников?". Клименко ответил, почему не мобилизуют полицейских Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Все полицейские забронированы от мобилизации. Вступить в ряды Вооруженных сил могут только как добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко в интервью Натальи Мосейчук.

"Каждый полицейский должен знать - пока он в полиции, он забронирован и на фронт не идет. Если он не доброволец", - сказал Клименко.

Он также назвал "диванными экспертами" тех, кто "провоцирует к размышлению по поводу того, кто мог бы воевать".

"А чем мужчины, которые работают в полиции, отличаются от тех, кто работает в народном хозяйстве? А кто будет тогда защищать от преступников население, выезжать на вызовы?", - добавил министр.

Клименко назвал условие мобилизации правоохранителей

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что если ситуация в стране будет ухудшаться, правоохранители будут готовы приступить к оружию и мобилизоваться.

По его словам, сегодня в полиции служат 98 тысяч офицеров и сержантов, которые к началу полномасштабной войны были равномерно расположены по всей территории страны.

С начала войны произошли тектонические движения по дислокации.

"На сегодняшний день, от Черниговской и до Николаевской области, в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения. Это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение "Лют", это 5 тысяч", - объяснил Клименко.

К началу войны, как рассказал министр, на 10 тысяч населения Украины было в среднем выделено 23-26 работников полиции. Сегодня же, на деоккупированных территориях - более 100. Режим стал намного жестче, а задач - больше. Полиция, как отметил Клименко, с начала войны на 80% увеличила свой функционал.

"Но мы не увеличиваем количество полицейских и наборы в полицию. Мы понимаем, что тяжело сейчас в стране. Но еще раз хочу повторить, что если ситуация будет развиваться так в стране, что необходимо будет стать оружием - мы готовы это сделать", - заметил министр.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Мобилизация в Украине
NEWS
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
DAILY
Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению