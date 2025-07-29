Кто такой Сергей Филимонов: снимался у Сенцова и воевал с братом Джей Ди Вэнса

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении покушения на Сергея Филимонова - командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи". По данным следствия, убийство планировала ФСБ России, привлекая для этого завербованного агента.
Кто такой Сергей Филимонов и почему его фигура стала мишенью российских спецслужб - узнайте в материале РБК-Украина.
Сергей Филимонов родился 20 сентября 1994 года в Киеве, в многодетной семье. С юности был активным участником фанатского движения футбольного клуба "Динамо" (Киев), принадлежал к группе "Родственники".
Школьное образование получал в столичной специализированной школе №316, позже учился в Республиканском училище физической культуры, где занимался вольной борьбой.
Высшее образование получал в Киевском национальном университете строительства и архитектуры, впоследствии - в Украинском католическом университете, но завершить обучение помешало полномасштабное вторжение.
С началом войны на Донбассе в 2014 году вступил в ряды добровольческого батальона "Азов".
Участник боев за Мариуполь, Иловайск, Марьинку. Под Иловайском получил серьезные ранения.
После первого фронтового опыта, в 2015 году, Филимонов возглавил киевскую ячейку "Гражданского корпуса Азов" и был среди основателей движения "Гонор".
В разные годы координировал проекты "Зоозащита", "Одна кровь", "Наше будущее". Был активным участником инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" и поддерживал Сергея Стерненко.
Участвовал в протестах против незаконных застроек в Киеве: от Протасова яра до Почтовой площади.
Из-за этого неоднократно оказывался в центре конфликтов и даже уголовного преследования.
Его имя фигурировало в судебных делах, связанных с сопротивлением застройкам.
В 2018 году стал известен и в международном контексте - как один из участников общественных беспорядков в Гонконге.
С первых дней полномасштабной войны Филимонов сформировал боевое подразделение из активистов движения "Гонор".
Сначала обороняли Киев и область, а впоследствии - участвовали в контрнаступлении на Харьковщине.
В 2022 году рота "Гонор" вошла в состав батальона "Волки Да Винчи", а сам Филимонов стал ее командиром.
В 2023 году его назначили заместителем командира разведки батальона, а уже в феврале 2024 - командиром 108-го отдельного батальона в составе 59-й бригады имени Якова Гандзюка.
Его подразделение воюет на Покровском направлении: Красногоровка, Воздвиженка, Новотроицкое - среди точек самых ожесточенных боев.
В декабре 2024 года получил внеочередное воинское звание - капитан. В июле 2024-го - именное оружие от главы СБУ Василия Малюка.
В марте 2025 года стало известно, что в роте "Гонор" под командованием Филимонова воевал Нейт Вэнс - двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Вместе они участвовали в боях в Харьковской и Донецкой областях.
"Он замечательный боец с хладнокровным характером. 15 раз мы должны были бы погибнуть - 15 раз нам повезло выжить", - рассказывал Сергей.
В 2021 году Сергей Филимонов неожиданно для многих дебютировал в кино - исполнил главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог".
Лента попала в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.
Режиссер объяснил выбор главного героя тем, что жизненный путь Филимонова перекликается с историей персонажа.
У Филимонова двое детей - сын Орест и дочь Соломия. С их мамой Валерией он женился в 2017 году.
Несмотря на войну, Сергей пытается сохранять связь с семьей и публично делится историями отцовства.
Сергей Филимонов (фото: x.com/DzevelinB)
Вас может заинтересовать: