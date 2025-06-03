Кто такой Олег Апостол: что известно о новом командующем Десантно-штурмовых войск ВСУ

Олег Апостол родился 17 апреля 1987 года в Ивано-Франковске.

В 2008 году завершил обучение в Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, получив специальность в сфере боевого управления подразделениями аэромобильных войск.

С 2014 года участвует в боевых действиях на востоке Украины. Во время освобождения Николаевки в Донецкой области он четыре раза входил в населенный пункт вместе с побратимами, организуя штурмы вражеских укреплений. В ходе операций военные неоднократно вызывали огонь на себя, чтобы обнаружить и уничтожить позиции оккупантов. За участие в освобождении Славянска и прилегающих территорий Олег Апостол был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (5 июля 2014 года).

В 2018 году он занимал должность командира десантно-штурмового батальона в составе 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Деятельность Апостола во время полномасштабного вторжения РФ

После начала полномасштабного вторжения России активно включился в оборону Николаевщины, где украинские войска уничтожили и захватили многочисленную технику противника. С конца 2022 года подразделения под его командованием ведут активные боевые действия в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

В феврале 2024 года Олег Апостол возглавлял 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. За личное мужество, героизм и преданную службу украинскому народу он был отмечен званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

С августа того же года присоединился к боевым действиям Сил обороны Украины на территории Курской области.

29 ноября его назначили заместителем Главнокомандующего ВСУ, а 26 февраля 2025 года он получил звание бригадного генерала.

3 июня возглавил Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины, сменив на этом посту генерал-майора Игоря Скибюка.