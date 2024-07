Кто такой Джей Ди Вэнс, которого Трамп избрал кандидатом в вице-президенты

Почему Трамп выбрал Джей Ди Вэнса?

Быть американским сенатором очень престижно. Сенаторов всего 100, в отличие от 435 членов Палаты представителей и избираются они на 6 лет, в отличие от 2 лет в нижней палате Конгресса. Он стал сенатором в 2023 году после победы над опытным конгрессменом-демократом Тимом Райаном на выборах за кресло сенатора. В 2022 году именно Трамп помог Вэнсу победить, прыгнув буквально в последний поезд с поддержкой его как кандидата.

Из его биографии на официальном сайте известно немногое. Разве что то, что он вырос в не слишком богатой семье. Вэнс написал книгу, ставшую бестселлером "Hillbilly Elegy: A Memoir of Family and Culture in Crisis", по мотивам которой даже выпустили фильм на Netflix.

Сам Венс родом из городка Мидлтаун с населением 55 тысяч, что находится между относительно крупными по меркам Огайо городами Цинциннати и Дейтон. Это регион так называемого Rust Belt, который можно перевести как "ржавый пояс", когда-то самая индустриальная часть США. Однако со временем большое количество предприятий вынуждено было закрыться, а это в свою очередь привело к утечке людей из региона, безработицы и бедности. В том же Огайо Трамп неожиданно победил в 2016 году, а впоследствии с большим разрывом в 2020 году.

У Вэнса было сложное детство, отец отказался от него, мама страдала наркотической зависимостью. Фактически его воспитывала бабушка, ей Вэнс отвел особое место в своей нетипично короткой биографии на сайте. Несмотря на это, сенатор Вэнс смог окончить самый престижный в штате университет Ohio State и юридическую школу Йельского университета. До этого служил в морской пехоте, участвовал в войне в Ираке. Именно такую, в известной степени, очень американскую историю, рассказывает Вэнс миру.

Зато Трамп благодаря такому выбору кандидата в президенты с префиксом вице хочет получить серьезную помощь и имиджевую поддержку в коммуникации со средним классом и более бедным населением. После неожиданного, по словам самого Венса, успеха книги в 38 лет, Вэнс уже сумел стать сенатором. Такие стремительные достижения и амбициозность очень ценятся в Америке. Хотя, несмотря на определенную популярность после изданной книги, в 2024 году более 56% американцев никогда не слышали о Вэнсе.

Трамп хочет наконец-то угадать с выбором вице-президента

Однако больше ценится партийная и личная лояльность. Вэнс понимает, что его шанс состоит в том, что его добавленная стоимость для Трампа – возраст и перспективы продолжать дело Трампа после того, как тот уже не сможет баллотироваться в президенты.

На выборах 2016 года Трамп избрал кандидатом в вице-президенты религиозного, но умеренного губернатора Индианы Майка Пенса. По словам советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, Пенс существенно смягчал радикальные предложения Трампа. Однако история дружбы Пенса и Трампа закончилась 6 января 2021, когда Трамп хотел, чтобы Пенс не утвердил победу Байдена на специальном заседании обеих палат Конгресса.

Собственно, именно в момент сертификации голосов и произошел штурм Капитолия разъяренными поклонниками Трампа. С тех пор Пенс говорит, что в этот день избрал не Трампа, а Конституцию. Итак, очевидно, Трамп имел достаточно времени, чтобы найти в разы более лояльного вице-президента.

Поэтому Джей Ди Вэнс идеально подходит под это описание. Поскольку Трамп сыграл роль для того, чтобы Вэнс вообще попал в большую политику, теперь Вэнс должен отблагодарить его лояльностью в должности потенциального вице-президента. Хотя и высказывался против Трампа в тот период, когда на него снизошла слава автора бестселлера, это не помешало ему близко сдружиться с семьей Трампа. Поэтому, безусловно, повлияла на выбор Трампа и тесная дружба Вэнса с Дональдом Трампом-младшим. Последний не скрывал этого даже в самой партийной конвенции.

Что означает для Украины его потенциальное избрание вице-президентом?

Во время дебатов в Сенате по поводу помощи Украине от США Вэнс критиковал администрацию Байдена за отсутствие стратегии в войне, называл Украину одним из самых коррумпированных государств мира, а также дал понять, что Россия не проиграет эту войну. В своей колонке для New York Times, не очень типично для республиканского сенатора, но ранее Вэнс был корреспондентом именно этого пролиберального медиа, Вэнс убеждает американцев, что потребности Вооруженных сил Украины для победы Киева в разы превышают мощности, с которыми США могут выработать артиллерийские снаряды и системы ПВО Patriot.

Он также утверждал, что США не знают куда и как тратится американская помощь. Хотя он признал положительный эффект для Украины от помощи, он в этом же выступлении также фактически обвинил украинские власти в том, что кто-то наживался с американской помощью, но не уточнил, кто именно.

На Мюнхенской конференции безопасности 2024 года, когда вышеупомянутое голосование за следующий этап финансирования помощи Украине еще не состоялось, он де-факто представлял позицию Трампа во внешней политике и говорил, что Трамп не предаст Европу, но именно Европа должна больше беспокоиться о собственной безопасности.

Во внешнеполитической риторике за последний год Вэнс полностью повторяет тезисы Трампа. Это набор примерно таких месседжей: США должны фокусироваться на борьбе против одного: Россия или Китай, США не могут вести несколько войн одновременно, Европа должна помогать больше, а Украине рано или поздно придется договариваться.

Аргумент Вэнса по поводу американской помощи Киеву касается не денег, выделенных на помощь Украине, а количества оружия и оборудования. По его словам, США не могут позволить себе одновременно помогать в войне в Европе, на Ближнем Востоке и потенциально в Восточной Азии.

Вэнс также выступил против закона, принятого в США, предусматривающего конфискацию суверенных российских активов, аргументируя это тем, что это связывает руки Трампа во время возможных переговоров по завершению войны.

Если все еще ожидать изменения позиции Вэнса по отношению к российско-украинской войне, то это вряд ли произойдет до выборов в ноябре 2024 года. Он в 2015-2016 годах, мягко говоря, не был поклонником Трампа, поэтому уже как кандидат в вице-президенты он будет более осторожным.

В современной американской политической системе вице-президент до сих пор остается наименее институциональной фигурой. Формально полномочия вице-президента ограничиваются тем, что он является президентом в Сенате и голосует только при равном разделении голосов 50 на 50 и готов заменить президента в случае его смерти, отставки или невозможности выполнять свои полномочия.

Вряд ли можно рассчитывать, что именно Вэнс будет оказывать решающее влияние на потенциальную политику Трампа по отношению к Украине. Однако его идеологическая близость с бывшим президентом США, в частности, по вопросу российско-украинской войны должна приводить к глубоким выводам.