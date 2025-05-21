Кто такой Андрей Портнов: уголовные дела, скандалы и работа на Януковича

21 мая 2025 года в Мадриде застрелили Андрея Портнова - бывшего народного депутата и экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича. Ему было 51 год.

Андрей Портнов родился 27 октября 1973 года в Ворошиловграде (ныне Луганск).

Юридическая карьера Портнова началась с работы в Государственной комиссии по ценным бумагам, где он быстро занял руководящие должности. Однако затем стал юристом в "Блоке Юлии Тимошенко", где с 2005 до 2010 года руководил юридическим департаментом штаба. В парламенте он дважды избирался депутатом от БЮТ и занимался правосудием и реформами, однако уже тогда его обвиняли в участии в рейдерских схемах и создании "юридической мафии" в комитетах Рады.

После поражения Тимошенко на президентских выборах в 2010 году Портнов неожиданно перешел в лагерь Виктора Януковича, что вызвало возмущение у бывших союзников. Он стал заместителем главы Администрации президента и возглавил главное управление по вопросам судоустройства. Среди прочего, именно Портнов отвечал за продвижение нового Уголовного процессуального кодекса, который подавался как европейский прорыв, но на практике стал инструментом для политических преследований и контроля над судами.

Евромайдан и бегство Портнова из Украины

В разгар Евромайдана Портнова считают одним из идеологов так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года, которые были приняты с грубым нарушением регламента и которые существенно ограничивали права граждан. Эти законы вызвали широкий резонанс и стали катализатором радикализации протестов. Сам Портнов впоследствии отрицал свою причастность к их разработке, однако признавал, что "визировал" документы на подпись Януковичу.

После бегства Януковича Портнов покинул Украину 24 февраля 2014 года, заявив о покушении на себя. В дальнейшем проживал в России, впоследствии - в Вене. Его связывали с пророссийскими медиа и влиянием на телеканалы, в частности NewsOne.

Его неоднократно связывали с коррупционными схемами, рейдерскими захватами и судебными манипуляциями. Против Портнова возбуждались десятки уголовных дел, однако большинство из них были впоследствии закрыты или завершились победой Портнова в судах. В частности, в 2018-2019 годах его обвиняли в причастности к государственной измене и содействии аннексии Крыма.

Возвращение в Украину

В 2019 году Портнов вернулся в Украину, буквально накануне инаугурации Владимира Зеленского. Это вызвало возмущение части общества, ведь он оставался символом реванша старой системы.

Его восстановление в должности профессора кафедры конституционного права в КНУ имени Тараса Шевченко вызвало студенческие протесты, в результате чего университет вынужден был отменить его назначение. Сам Портнов воспринимал это как преследование и политическую расправу.

В 2021 году Портнов был внесен в санкционный список США. Американский Минфин обвинил его в "масштабной коррупции", связанной с влиянием на судебную систему Украины и взяточничеством. Ему были заблокированы визы и финансовые активы.

Санкции Украины против Портнова

В декабре 2024 года на сайте Кабинета Министров появилась петиция с требованием ввести санкции СНБО против Портнова. В январе 2025 года петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство не видит оснований для применения санкций. По его словам, Минэкономики совместно с МВД, МИД, Минюстом, СБУ, ГБР, НАБУ, БЭБ, Нацполицией и Офисом Генпрокурора проанализировали петицию и пришли к выводу: она не содержит данных, которые могли бы рассматриваться как основание для санкций по закону.

Жизнь в эмиграции и смерть в Мадриде

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Портнов покинул страну через Закарпатье. По словам журналистов-расследователей, мог воспользоваться помощью представителей власти. Его сын уехал под видом волонтерской деятельности.

Портнов оставался за границей и в дальнейшем, и, несмотря на публичную активность, де-факто перестал влиять на политический дискурс страны. Впрочем, и в эмиграции он имел некоторое влияние на судебно-правоохранительную систему Украины.

Умер в Мадриде в результате огнестрельного ранения 21 мая 2025 года.