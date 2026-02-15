RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Кто такие раклисты и тамбурмажоры: ТОП-5 самых редких профессий в Украине

Какие профессии в Украине являются самыми редкими (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Госслужба занятости обнародовала список редких профессий, которые существуют в классификаторе, но почти не встречаются в объявлениях. В перечне как творческие специальности, так и узкопрофильные рабочие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.

Читайте также: Вакансия мечты: как пожить бесплатно на живописном острове среди тысяч птиц

Главное:

  • Творчество и дисциплина: Артист-тамбурмажор руководит оркестром, а раклист создает шедевры на ткани и фарфоре.
  • Сложное производство: Гнутари создают изящную мебель через "варку" дерева, а ланолинники готовят основу для ваших кремов.
  • Редкие кадры: Большинство этих специалистов принадлежат к узким группам "квалифицированных рабочих", где опыт передается годами.

Кто эти люди и чем они занимаются

Артист-тамбурмажор. Это музыкант (чаще всего барабанщик), который стоит во главе военного оркестра. Его главное оружие - декоративный жезл, которым он задает темп и направление движения всей колонне во время марша.

Артист-тамбурмажор буквально возглавляет военный оркестр (инфографика ГСЗ)

Гнутарь по дереву. Настоящий "алхимик" мебельного дела. Он распаривает древесину горячей водой или паром, пока она не станет эластичной, а затем выгибает ее на специальных станках для создания изогнутых ножек или спинок стульев.

Гнутар работает с изделиями из дерева (инфографика ГСЗ)

Кубивник. Хотя название звучит загадочно, это незаменимый помощник на больших кухнях. Он отвечает за кипячение воды в огромных объемах, мытье посуды и общий порядок, работая бок о бок с поварами.

Кубовщик - это особый работник на кухне (инфографика ГСЗ)

Ланолинник. Работник косметологии. Он перерабатывает животный воск из овечьей шерсти. Полученный ланолин становится основой для самых дорогих мазей, кремов и фармацевтических препаратов.

Ланолинщик перерабатывает животный воск в основу для мазей (инфографика ГСЗ)

Раклист. Мастер узоров. Этот человек управляет машинами, которые наносят цветные рисунки на ткани или пленки. Отдельный вид раклистов работает с фарфором, нанося филигранные контуры на посуду.

Раклист отвечает за создание рисунков на ткани или пленке (инфографика ГСЗ)

Смежные профессии: от бондарей до инкрустаторов

Служба занятости напоминает, что рядом с этими экзотическими названиями в классификаторе стоят не менее интересные профессии: бондари (делают бочки), ангобировщики (наносят глину на изделия) и капиллярщики, которые добывают целебные вещества из растений.

Ранее мы писали о том, что в Украине зарегистрировано 9267 профессий, среди них есть немало таких, о которых многие даже не слышали. В их перечень, в частности, входят аэрозольщик, багермейстер и выставочник.

Также к редким относятся бататник, реолог, териолог, фабрикатор и целитель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятостиРабота в Украине