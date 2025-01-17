Кто такие "дропы" и как в Украине борются с ними

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"Дропы" стали важным звеном в мошеннических цепочках. Например, через них проводят деньги, добытые путем совершения киберпреступлений в сфере электронной коммерции и платежных операций. Поэтому государственные органы власти пытаются максимально быстро усовершенствовать законодательство, чтобы препятствовать незаконной деятельности.

Кто такие "дропы" и "денежные мулы"

"Денежный мул" и "дроп" являются синонимами. Такое лицо получает на свой счет средства от правонарушителей, после чего перечисляет эти деньги на другой счет или снимает наличные и передает их преступникам. За это такой "посредник" получает вознаграждение. Для "дропов" это выглядит как возможность заработать легкие деньги, тогда как для преступника они становятся инструментом для маскировки и перемещения незаконно полученных средств.

"Также "дроп" может продать свои банковские реквизиты. В этом случае, он предоставляет другим лицам возможность пользоваться его счетом, избегая за это ответственности. "Дроп" может даже не осознавать серьезность своих действий, или просто ищет способ заработать на этом. Другие же используют эти счета для своих операций, скрывая настоящего владельца средств", – отмечает в комментарии РБК-Украина адвокат Богдан Янкив.

Часто эти средства имеют незаконное происхождение, в частности полученны от таких видов преступной деятельности, как торговля наркотиками или людьми, вследствии коррупция, уклонения от уплаты налогов, платежнонр мошенничества и других уголовных правонарушений. Злоумышленники обращаются к "дропам", чтобы легализовать эти деньги, замаскировать их происхождение, вывести их за границу или избежать уплаты налогов.

"Преступники могут выплатить "дропу" с определенной денежной сделки по его карточке, например, 500 или 1000 гривен. Сумма может меняться в зависимости от договоренности. В результате человек, получивший такой счет, фактически не несет ответственности, ведь средства поступают не на его имя, а на имя подставного лица. А "дропу" может казаться, что все под контролем, хотя на самом деле он несет всю ответственность перед законом", – объясняет Янкив.

Однако, по его словам, "дропы" могут использоваться не только для совершения тяжких преступлений. Он приводить пример, что если человек продает товары на каком-то маркетплейсе, и не хочет, чтобы у налоговой возникали к нему вопросы, тогда могут использоваться карточки родственников. Допустим, лицо кладет на каждую по 15 тысяч гривен, и таким образом он создает свой "мини-дроп".

Как злоумышленники вербуют "дропов"

В киберполиции отмечают, что "дропами" чаще всего становятся люди в трудном материальном положении. В частности, к группе риска относят безработных, переселенцев из районов ведения боевых действий, а также людей, которые переехали из маленького населенного пункта в большой город, студентов, сирот и людей из неблагополучных семей По данным правоохранителей, "дропами" чаще всего становятся молодые мужчины в возрасте от 18 до 34 лет.

На сайте "Гаразд", созданном Нацбанком, указано, что для вербовки людей преступники присылают сообщения с предложениями о работе в WhatsApp, Viber, Telegram или по электронной почте, размещают рекламные объявления в социальных сетях или метро. Для убедительности они могут создать сайт-клон компании для размещения вакансий с подобным вебадресом, чтобы вызвать дополнительное доверие.

Как отличить предложение стать "дропом" от других предложений о работе:

В описании работы указано, что необходимо переводить деньги.

Не описаны конкретные профессиональные требования к соискателю работы, нет перечня его обязанностей, кроме перевода денег.

Отсутствуют требования по образованию и уже имеющемуся опыту работы.

Работа предполагает только онлайн-взаимодействие с работодателем (без личного общения).

Предложение о работе предполагает высокий доход при маленьких усилиях. Некоторые объявления предлагают потратить в день около 10 минут, чтобы зарабатывать до 10 тысяч гривен в месяц.

В МВД Украины советуют отказываться от "работы", если в интернете нет информации о компании или на ее официальном сайте отсутствует информация о подобной вакансии.

Как в Украине борются с "дропами"

Для борьбы с "дроп-схемами", крупнейшие украинские банки в декабре 2024 года подписали меморандум по снижению лимитов на переводы для своих клиентов. Эти банки обязуются обмениваться информацией между собой о подозрительных клиентах и возможных нарушениях.

Финансовые учреждения начали разделять клиентов на категории с низким, средним и высоким риском, устанавливая для них автоматический лимит на карточные переводы в месяц. Например, клиентам, которые не имеют документов, подтверждающих происхождение их средств, предоставляют самый низкий месячный лимит в 50 тысяч гривен. Однако, если у человека есть доказательства о происхождении средств, лимит будет увеличен на сумму, соответствующую подтвержденным доходам.

"Введение лимитов и ограничений на счета в банках является важным шагом в ограничении деятельности "дропов". Однако существуют и другие методы, например, законодательные инициативы по уголовной ответственности за продажу паспортных данных, хотя в настоящее время они еще не приняты. Кроме того, налоговые органы могут начислить налоги на обороты по счету, а банки имеют право блокировать карты, если обнаруживают подозрительные транзакции", - объясняет Богдан Янкив.

Он также утверждает, что граждане Украины за год декларируют доходы примерно на 1 триллион гривен, тогда как переводы с карты на карту равны 3 трлн гривен. При этом Янкив добавляет, что еще одним инструментом для обхода ограничений на финансовые операции может быть криптовалюта.

"Однако даже при ее использовании у злоумышленников могут возникнуть сложности. Например, для конвертации криптовалюты в гривны нужно найти человека, который примет ее, а лишь затем переводить деньги через "дропов" на банковские счета или в виде наличных. Хотя криптовалюта действительно обеспечивает определенную анонимность, это не делает ее полностью недоступной для контроля – в частности, через анализ операций на криптобиржах или использование "холодных" кошельков", – отмечает адвокат.

Богдан Янкив уточняет, что сейчас власти работают над легализацией криптоактивов, что должно позволить контролирующим органам ввести правила по ее обращению в Украине. Также, по его мнению, отечественные финансовые учреждения начнут активно сотрудничать с криптобиржами.

"Сейчас криптовалюты труднее отслеживать через соответствующие биржи, которые зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях. Однако легализация криптовалюты в Украине усложнит ее использование для различных схем. Но нужно понять, что введение законов - это лишь первый шаг. Кабинет министров, налоговые органы и банки должны будут адаптироваться к новым правилам и разработать подзаконные акты для эффективной реализации", – рассказывает Янкив.