Кто такие "дропы" и как не стать пособником мошенников: объяснение киберполиции

Мошенники придумывают различные схемы по отмыванию средств, которые были получены незаконным путем. Во многих случаях они привлекают так называемых "дропов", которым обещают "легкие деньги".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Вовлекая в свою схему, мошенники "подводят" людей под ряд статей уголовного кодекса, что грозит не только штрафами, но и вполне реальными сроками заключения.

Кто такие "дропы"

Это люди, которые за вознаграждение предоставляют мошенникам доступ к своим банковским картам и счетам. Платежные средства используются как транзитные для проведения переводов на различные суммы между счетами, чтобы ввести жертву в заблуждение и усложнить работу полиции.

"Средства, которые проходят через счет "дропа", могут быть получены преступным путем, в частности - торговлей наркотиками, людьми, оружием и др. Также счета "дропов" часто используются для уклонения от уплаты налогов и перемещения денег, похищенных со счетов других людей", - пишет пресс-служба.

Как мошенники ищут "дропов"

Обычно "дропов" ищут среди людей, которые стремятся к легкому заработку или находятся в трудном финансовом положении.

Игнорируйте предложения работы, если:

в описании указана необходимость переводить деньги между счетами;

нет других требований к кандидату (образование, рабочие обязанности и т.д.),

заманивают большими доходами при малых усилиях, не предусматривают личного контакта с работодателем, а лишь через онлайн-сервисы.

Что делать, если стал "дропом"

Необходимо обратиться за помощью в киберполицию и оставить заявление на сайте в любое время суток.

"А если вы уже успели некоторое время поработать "денежным илом", рекомендуем прекратить сотрудничество с таким "работодателем", обратиться в киберполицию, а также в банк, счет в котором был невольно использован для отмывания средств", - пишет пресс-служба.