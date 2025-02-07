ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Кто стоит за подрывами в ТЦК: что говорят в СНБО

Украина, Пятница 07 февраля 2025 08:45
UA EN RU
Кто стоит за подрывами в ТЦК: что говорят в СНБО Фото: ТЦК и отделения полиции в Украине взрывают молодые люди, завербованные РФ ((.me/UA_National_Police)
Автор: Юлия Акимова, Александр Белоус

В последнее время новостей о диверсиях в ТЦК и полицейских управлениях стало гораздо больше. Российские спецслужбы находят наименее медиаграмотных людей и тех, кто нуждается в легких деньгах.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"А это, в основном, молодежь, подростки, те, кто живет в своем инфопространстве", - пояснил он.

Как отметил Коваленко, главную роль играет возраст подрывников. В Украине мобилизуют граждан, начиная с 25 лет. Подавляющему же большинству российских "агентов" нет и 24-х.

Этот факт, как минимум, сводит к нулю российские нарративы о жестком сопротивлении мобилизации, которое доходит до крайних мер. Эти подрывы совершает, не имеют отношения к любым мобилизационным мерам. Чаще всего это молодые ребята, едва вышедшие из подросткового возраста. Им либо нужны деньги, либо они руководствуются своей, мало кому объяснимой логикой.

"Среди них есть люди, которые могут быть в определенных русских группах, так называемых "антифа". Они чем-то могут походить на человека, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. И соответственно для них это приключение, еще и за деньги. Они считают, что они над войной, что война – политическая история, а у них большая миссия. Среди молодежи есть такие люди. Субкультуры же есть, чтобы выделяться, вот эти пробуют выделяться своими взглядами на жизнь", - говорит Коваленко.

По его словам, пытаться достучаться до этих людей, призывать к патриотизму, к "проукраинскости", бесполезно, потому что они мыслят материальными вещами.

"Их можно испугать исключительно утраченной жизнью и тем, что их все равно обманут и не выплатят деньги. Вот этим можно достучаться до них, а все ценности, патриотизм – этого нет", – добавил Коваленко.

Напомним, с начала года в Украине совершено уже девять диверсий в ТЦК и отделениях полиции. Последний случай произошел 5 февраля в Каменце-Подольском, где парень хотел передать сумку со взрывчаткой в военкомате, подорвался на ней же и погиб. Всех, кто совершал теракты подобного характера, задержали.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Полиция Киева
NEWS
Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
Россияне потеряли за сутки более 1300 солдат: Генштаб обновил данные
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов