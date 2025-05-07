Кто станет следующим Папой Римским: 12 главных претендентов

На выборы в сердце католической церкви съехались 133 кардинала из разных уголков мира. Они во время тайного голосования и будут выбирать преемника на святой престол.

Кто может стать новым Папой? Список претендентов

Пьетро Паролин, 70 лет (Италия)

Фото: Пьетро Паролин (Getty Images)

Итальянский кардинал, с 2013 года государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин - является одним из фаворитов на пост нового главы Римско-католической церкви.

Паролин, известный своим сдержанным стилем общения и считается умеренным в своих убеждениях. В своих заявлениях он отмечал, что окончательное слово в вопросах, касающихся римо-католической церкви, должно оставаться за Ватиканом, а не за местными церковными лидерами.

Также он осуждал легализацию однополых браков, назвав это "поражением для человечества" и раскритиковал Германию за благословение таких союзов.

Маттео Дзуппи, 69 лет (Италия)

Фото: Маттео Дзуппи (Getty Images)

Также большие шансы возглавить папский престол сейчас имеет Маттео Дзуппи, который является архиепископом Болоньи.

Его считают одним из самых прогрессивных претендентов на роль понтифика. Кардинал сосредотачивает свое внимание на помощи бедным и беженцам, ездит по Болонье на велосипеде и либерально настроен к сообществу ЛГБТК+.

Кроме того, он был назначен Папой Франциском мирным посланником Ватикана в Украине. Свое внимание он сосредоточил на вопросе возвращения украинских детей из РФ.

Луис Антонио Гоким Тагле, 67 лет (Филиппины)

Фото: Луис Антонио Гоким Тагле (Getty Images)

Его называют "азиатским Франциском", и он может стать первым Папой Римским из Юго-Восточной Азии. Известен своей поддержкой инклюзивности, в частности в отношении ЛГБТ-сообщества и разведенных католиков.

Фридолин Амбонго Бесунгу, 66 (Конго)

Фото: Фридолин Амбонго Бесунгу (Getty Images)

Является архиепископом Киншасы - столицы Демократической Республики Конго. Его репутация в Европе основывается на глубокой преданности католическим традициям.

Бесунгу также оспорил заявление Папы Франциска о разрешении благословлять однополые пары, а затем еще и объявил это решение недействительным на Африканском континенте.

Петер Эрде, 72 года (Венгрия)

Фото: Петер Эрде (flickr.com)

На папский престол претендует и архиепископ Эстергом-Будапешта в Венгрии. Эту должность он занимает с 2002 года.

Кардинал свободно владеет итальянским, немецким, французским, испанским и русским языками. Выступал против приема беженцев в церквях Европы, потому что считал это равносильным торговле людьми. Эрде также осуждает однополые союзы.

Пьербатиста Пицабалла, 60 лет (Италия)

Фото: Пьербатиста Пицабалла (Getty Images)

Пьербаттиста Пиццабалла является одним из самых молодых кардиналов. Сейчас занимает должность Латинского патриарха Иерусалима. В октябре 2023 года кардинал заявил, что готов уйти в плен ХАМАСа в обмен на израильских детей, которых удерживают в заложниках в Секторе Газа.

Питер Кодво Аппиах Тарксон, 76 лет (Гана)

Фото: Питер Кодво Аппиах Тарксон (Getty Images)

Принадлежит к прогрессивному крылу Римско-католической церкви. Был председателем папского совета справедливости и мира - органа, который продвигает социальную справедливость, права человека и мир.

Тарксон посещал экономический форум в Давосе и высказывался о климатическом кризисе. Придерживается традиционных для католической церкви взглядов на гомосексуальность и брак, но выступает против криминализации однополых отношений в Гане.

Жан-Марк Авелин, 66 лет (Франция)

Фото: Жан-Марк Авелин (Facebook)

Может стать первым французским понтификом с 14 века. Кардинал имеет докторскую степень по теологии и философии, а также считается наиболее прогрессивным кандидатом. Правда, архиепископ не говорит по-итальянски (но учит его).

Андерс Арборелиус, 75 (Швеция)

Фото: Андерс Арборелиус (Getty Images)

Кардинал в настоящее время занимает должность епископа Стокгольма. Считается умеренным кандидатом, который твердо придерживается церковного учения. Выступает против благословения однополых союзов.

Джозеф Тобин, 72 года (США)

Фото:Джозеф Тобин (jerseycatholic.org)

Джозеф Тобин свободно разговаривает на итальянском, испанском, французском и португальском языках. Имеет опыт службы в Ватикане и на руководящих должностях в американской церкви. Считается более прогрессивным в своих убеждениях из-за своей приверженности к ЛГБТК+ сообществу.

Жозе Толентино Мендонса, 59 лет (Португалия)

Фото: Жозе Толентино Мендонса (Getty Images)

Известен как библейский ученый и педагог. Также кардинал является префектом Дикастерии по вопросам культуры и образования.

Кристобаль Лопес Ромеро, 72 года (Испания)

Фото: Кристобаль Лопес Ромеро (Getty Images)

Кардинал Ромеро ныне является архиепископом столицы Марокко - Рабата. Свою работу посвящает защите прав мигрантов и развитию диалога с мусульманским сообществом.