Кто рискует рано умереть, какие тесты - обман и что влияет на возраст: главное из интервью генетика Коляды

Сколько лет вашему организму на самом деле - не по документам, а на уровне клеток? Можно ли "переиграть" наследственность, замедлить старение и продлить жизнь? И работает ли здоровое питание, даже если гены не слишком благосклонны?

Ответы на эти и другие вопросы в интервью РБК-Украина дал известный украинский генетик и ученый Александр Коляда.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

Что такое биологический возраст и действительно ли его можно измерить

В геронтологии существует понятие биологического возраста - альтернативный способ оценить состояние организма, несмотря на возраст в паспорте. Однако универсального или точного теста не существует, говорит ученый.

"В медицине много тестов, которые не выполняют окончательную функцию диагностики чего-то. Они являются аргументом в пользу той или иной гипотезы", - объясняет Коляда.

В начале биологический возраст пытались определить по физическим показателям: как человек встает со стула или стоит на одной ноге. Впоследствии появились биохимические анализы, а теперь используются эпигенетические метки - изменения в ДНК, которые коррелируют со старением.

"Есть метки, которые очень сильно коррелируют с биологическим возрастом. Если правильно прочитать эти метки, а их около 300, то действительно можно достаточно точно увидеть то, что мы понимаем под биологическим возрастом", - говорит ученый.

Что сильнее: гены или образ жизни?

Ответ сложный. Долгие годы считалось, что генетика влияет на продолжительность жизни на 15-30%, остальное - образ жизни. Но новые исследования на близнецах меняют это представление.

"Новые исследования скорее подводят эту цифру к 53%. То есть генетические факторы могут быть на уровне с факторами нашего образа жизни или даже немножко превышать", - добавляет Александр.

Впрочем, даже если человеку не повезло с ДНК, шансов прожить дольше у него не меньше.

"Даже если генетическое отягощение мультифакториальных заболеваний есть, все равно общие рекомендации по профилактике этого заболевания помогают", - объясняет ученый.

Генетическая лотерея и редкие болезни

"Каждая наша клетка в любой момент времени может почти с одинаковой вероятностью в каждом из генов нашего генома получить мутацию. И на это не влияет почти ничего из окружающей среды", - говорит Коляда.

Относительно стоимости лекарств, Александр объясняет: это связано с высокой ценой разработки и маленьким рынком.

"В среднем по фармакологическому рынку выпуск нового препарата занимает примерно один-два миллиарда долларов. И этот путь занимает примерно 10 лет", - рассказывает он.

Ежедневные привычки, которые продлевают жизнь

На продолжительность жизни влияет буквально все - даже этаж, на котором вы живете. Но основные факторы - хорошо известны: сон, питание, отсутствие вредных привычек и физическая активность.

"Рекомендация ВОЗ потреблять 450 граммов овощей в день совпадает с теми данными, которые мы получаем в геронтологии. Люди, которые потребляют именно такое количество овощей, живут дольше", - приводит пример генетик.

"Есть прям данные, которые показывают, насколько удается продлить свои годы, если перейти на здоровый образ жизни", - говорит Коляда.

Вот примеры, которые приводит ученый:

питание - до 10 лет дополнительной жизни, если изменить рацион в 40 лет

физическая активность - 6-8 лет, если начать тренироваться по стандартным рекомендациям (150 минут физической активности средней интенсивности в неделю)

отказ от курения - 8-16 лет, если бросить курить в 40

Антиоксиданты, БАДы и гаджеты

Несмотря на массовую рекламу антиоксиданты не способны существенно повлиять на старение. Идея, что можно "омолодиться" через одну морковку или волшебную капсулу - иллюзия.

"Идея в том, что мы с вами съедим одну морковку, и в результате этого окислительных процессов в организме станет сильно меньше, выглядит довольно феерично", - говорит Коляда

Сложность и в том, что антиоксиданты физически не попадают в нужные части клетки, в частности митохондрии, где и происходят ключевые процессы старения.

А что с технологиями будущего?

Глобальные прорывы в продлении жизни, вероятно, придут из клеточной инженерии и генной терапии, но не через 5-10 лет, а через 20-30. А тем временем каждый новый антибиотик или вакцина - это уже шаг к долголетию.