Кто продолжит борьбу в Лиге чемпионов: полное расписание матчей решающего тура

Таким образом болельщиков ждет развязка игрового марафона, который начался в середине сентября 2024-го, а завершается в конце первого месяца нового года.

Все участники на данном этапе будут иметь по 8 сыгранных матчей. По их итогам станут известны: 8 команд, которые напрямую выйдут в 1/8 финала, 16 коллективов, которые сыграют в первом раунде плей-офф и 12 неудачников, которые завершат выступления.

Перечень матчей 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов (29 января, начало - в 22:00).

"Боруссия" Д - "Шахтер"

"Астон Вилла" - "Селтик"

"Бавария" - "Слован"

"Байер" - "Спарта"

"Барселона" - "Аталанта"

"Брест" - "Реал"

"Динамо" З - "Милан"

"Жирона" - "Арсенал"

"Зальцбург" - "Атлетико"

"Интер" - "Монако"

"Лилль" - "Фейенорд"

"Манчестер Сити" - "Брюгге"

ПСВ - "Ливерпуль"

"Спортинг" - "Болонья"

"Штурм" - "Лейпциг"

"Штутгарт" - ПСЖ

"Ювентус" - "Бенфика"

"Янг Бойз" - "Црвена Звезда"

Топ-матчи игрового дня

Фактически к топовым можно отнести все поединки, где решаются турнирные задачи. Для нас особое значение имеют игры с участием команд, где играют украинские легионеры.

В частности мы станем свидетелями "украинского противостояния" испанской "Жироны" и английского "Арсенала". Вот только для команды Виктора Цыганкова в турнире уже все потеряно. Зато Александр Зинченко с "канонирами" имеют отличные шансы на попадание в топ-8. Лондонцы сейчас идут в таблице третьими, сразу за "Ливерпулем" с "Барселоной", которые уже выполнили турнирную задачу. Впрочем, в случае собственного поражения и стечения других факторов "Арсенал" еще может вылететь из главной восьмерки.

Португальская "Бенфика" с Анатолием Трубиным будет биться минимум за ничью с итальянским "Ювентусом". Этот результат устроит португальцев - они зацепятся за плей-офф. Но и соперникам есть за что сражаться - победа позволит туринцам претендовать на 4-е место в таблице.

Французский "Брест" после поражения от "Шахтера" будет играть с мадридским "Реалом" Андрея Лунина. Обе команды уже попали в стыки и имеют призрачные шансы на прямой выход в 1/8. Но есть смысл биться, чтобы иметь более выгодную позицию при жеребьевке.

Из других матчей отметим битву за выживание английского "Манчестер Сити" с бельгийским "Брюгге". Бельгийцы имеют на балл больше, поэтому их в очном противостоянии устроит и ничья. А вот команде Пепа Гвардиолы надо играть только на победу. В противном случае "горожане" впервые с сезона-2012/13 могут пролететь мимо плей-офф турнира.

Такая же судьба может постигнуть и французский ПСЖ, который на выезде сойдется с немецким "Штутгартом". Оба коллектива, имея по 10 очков, цепляются за плей-офф. А особенность поединка в том, что победитель гарантированно оставит за пределами ЛЧ своего оппонента.