"Это - как финал". Бельгия - Украина: превью и прогнозы на матч Лиги наций

Матч Бельгия - Украина состоится 23 марта в бельгийском Генке. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

Проблемая позиция: два варианта от Реброва

Сборная Украины подходит к ответному матчу, имея серьезную кадровую проблему. В команде не осталось ни одного исполнителя на ключевую позицию правого защитника. Сразу два игрока этого амплуа - Ефим Конопля и Алексей Сыч - получили травмы в первом поединке и покинули расположение команды. К экстренным вызовам кого-то на замену Сергей Ребров решил не прибегать.

Как тренерский штаб будет выходить из этой ситуации наставник "сине-желтых" поделился на предматчевой пресс-конференции.

"Есть футболисты, которые играли на этой позиции. Так Богдан Михайличенко играл за "Андерлехт" и "Полесье". Неплохо в первом матче сыграл Александр Зинченко. Есть варианты и не было необходимости довызывать игроков", - считает тренер.

На других позициях у "сине-желтых" потерь нет. Угрожающая ситуация была перед первым матчем, когда сразу восемь футболистов сборной находились под угрозой дисквалификации. Желтые карточки имели в пассиве: Матвиенко, Миколенко, Конопля, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Яремчук и Довбик. Повторное предупреждение для каждого из них означало автоматический пропуск ответного матча 23 марта. Семеро из них (кроме заболевшего Довбика) находились на поле в Мурсии, но сыграли аккуратно.

На самом деле к Реброву есть вопросы по составу. Выйдет ли в старте Шапаренко, который был худшим в составе украинцев в первом матче? Стоит ли выпускать с первых минут Гуцуляка, который способен усилить игру, выйдя на замену? Пригодится ли в таком ответственном матче опыт Ярмоленко? Кому отдать предпочтение из форвардов: опытному Яремчуку, Ванату, который забил в первой игре или Довбику, вернувшемуся после болезни? Но такие темы в публичном поле не обсуждают. Поэтому дождемся вечера, когда наставники сборных объявят стартовые составы.

Гарсию волнует психология

В составе бельгийцев есть футболист, который в первой игре "наработал" на дисквалификацию. Повторную желтую карточку получил полузащитник Юри Тилеманс. Зато наказание уже отбыли защитник Тимоти Кастань и форвард Луи Опенда.

Однако Руди Гарсия главную проблему сейчас видит в психологическом состоянии своих подопечных. Это он назвал первопричиной поражения в стартовой игре. И именно в победной психологии видит залог общего успеха во втором матче.

"Я говорил со многими футболистами по отдельности и обращался ко всей команде. Все четко понимают, чего я жду от них. Я должен вернуть им уверенность, напомнить, что они могут быть отличной командой. Но я думаю, что для восстановления уверенности важна роль и таких лидеров, как Де Брюйне и других опытных футболистов, привыкших к большим матчам", - цитирует слова наставника "красных дьяволов" nieuwsblad.be.

После таких слов логично ожидать, что бельгийцы с первых минут будут активно давить на Украину. В этом сценарии вполне уместным выглядит выход со старта скоростного Жереми Доку, который испытает на прочность уязвимый правый фланг украинской защиты.

Конторы фаворита не меняют: прогнозы букмекеров

Букмекеры в предстоящем матче, как и перед первым поединком, видят фаворитом пары подопечных Гарсии. Например, авторитетная британская контора William Hill ставки на победу команды Бельгии в основное время принимает с коэффициентом 1,40, на ничью - 4,75, на выигрыш сборной Украины - 7,00.

Согласны с зарубежными специалистами и их украинские коллеги.

В частности, шансы на победу команд по оценкам аналитиков букмекерской конторы Favbet таковы: Бельгия - 1,51, ничья - 4,60, Украина - 6,20. Версия Vbet: Бельгия - 1,50, ничья - 4,60, Украина - 6,90. Вариант GGBET: Бельгия - 1,60, ничья - 4,30, Украина - 5,64.

Как видим, первый матч букмекеров ничему не научил и они упорно продолжают не верить в шансы команды Реброва.

Важно не "посыпаться" на старте: прогноз РБК-Украина

Безусловно, бельгийцы являются фаворитами встречи. Сама ситуация будет гнать их вперед с первых мгновений матча. К тому же, решительных действий будут требовать и местные болельщики. А по последним данным на стадионе в Генке ожидается аншлаг.

Но и у украинцев шансы неплохие. Мы уже отмечали, что "сине-желтые" вторые матчи обычно играют лучше, чем первые - и это придает уверенности. Вопрос лишь, насколько критичной может стать потеря правых защитников.

Команде Реброва важно не пропустить на самом старте и не "посыпаться". Чем дольше наши ворота будут находиться в неприкосновенности, тем больше будет шансов на общий успех. А если Украине удастся подловить хозяев на контратаке и забить первой, это может решить судьбу всего противостояния в нашу пользу.