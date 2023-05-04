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Кто первым позвонил Зеленскому после полномасштабного вторжения России

Фото: Владимир Зеленский и Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Елизавета Драбкина

С самого утра 24 февраля после начала полномасштабного вторжения России мировые лидеры начали звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Первым позвонил лидер США Джо Байден.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой".

Так, Байден позвонил Зеленскому в 6:21 утра по киевскому времени.

Кроме него, в первый день большой войны лидеру Украины позвонили Борис Джонсон, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Реджеп Эрдоган, Шарль Мишель, австрийский канцлер Карл Негаммер и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. На следующий день состоялось 11 телефонных звонков, а 26 февраля - уже 18. Это без учета многочисленных разговоров в общедоступных мессенджерах.

У президента Украины был универсальный перечень запросов к собеседникам, в который входило оружие, санкции, закрытие неба и гуманитарная помощь.

Отмечается, что общая тональность ответов западных коллег - это сострадание Украине, смешанное со скептицизмом по отношению к нашим возможностям.

Напомним, экс-глава ЦРУ отмечал, что многие западные военные и аналитики не верили, что Украина сможет выстоять в войне против РФ в первые дни.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден