Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги

Главное: Ошибки коалиции 2004 года : Ющенко еще до выборов объединил в команде несовместимые политические фланги от Мороза до праворадикалов, вместо того чтобы сформировать монолитное правительство с Порошенко и взять полную ответственность.

: Ющенко еще до выборов объединил в команде несовместимые политические фланги от Мороза до праворадикалов, вместо того чтобы сформировать монолитное правительство с Порошенко и взять полную ответственность. Ночной импичмент и роспуск Рады 2007 года : Янукович и Мороз готовили отстранение президента от власти, но молниеносный указ о роспуске парламента, подготовленный Банковой, сломал этот сценарий.

: Янукович и Мороз готовили отстранение президента от власти, но молниеносный указ о роспуске парламента, подготовленный Банковой, сломал этот сценарий. "Золотая эпоха" для бизнеса : Президентство Ющенко стало самым либеральным периодом для украинской экономики благодаря отсутствию силового давления, свободе рынка и профессиональной макроэкономической политике.

: Президентство Ющенко стало самым либеральным периодом для украинской экономики благодаря отсутствию силового давления, свободе рынка и профессиональной макроэкономической политике. Крымский десант и тревога по поводу РФ : Закрытая аналитическая группа Банковой еще в 2006 году предлагала расселить на полуострове до 2 млн человек с материка и привлечь западные инвестиции, однако угрозу со стороны России власть восприняла легкомысленно.

: Закрытая аналитическая группа Банковой еще в 2006 году предлагала расселить на полуострове до 2 млн человек с материка и привлечь западные инвестиции, однако угрозу со стороны России власть восприняла легкомысленно. Потерянный Томос 2008 года: Вселенский патриарх Варфоломей был готов предоставить Украине патриархат еще в июле 2008 года. Однако личное вмешательство Ющенко в пользу Филарета сорвало историческое соглашение и вызвало пророческое предостережение Варфоломея о будущих войнах.

До 35-й годовщины Независимости Украины РБК-Украина продолжает спецпроект "Украина: 35 лет независимости" – серию откровенных разговоров с людьми, которые принимали ключевые решения в самые критические моменты нашей новейшей истории.

Наш очередной разговор – с легендарным антикризисным менеджером Банковой, главой секретариата президента Украины (2006-2009 гг.), экс-главой МЧС и народным депутатом многих созывов Виктором Балогой.

В интервью Владимиру Куренному Виктор Балога откровенно рассказал о междоусобицах "оранжевой" команды, разрыве с Юлией Тимошенко, секретном докладе о намерениях Путина и впервые раскрыл шокирующие детали того, как Украина из-за одной фразы потеряла Томос и патриархат в 2008 году.

Ниже приведена сокращенная версия разговора, а полное интервью уже доступно на YouTube-канале РБК-Украина.

Ошибки 2004 года и "всеядность" коалиции

– Если вспомнить начало эпохи Ющенко – это романтический шлейф Оранжевой революции, огромные надежды на европейский вектор. Но потом начались будни, "любі друзі", война с премьером Тимошенко... Почему и когда что-то пошло не так?

– Я был причастен к движению президента к выборам с первых дней, еще с 2002 года. Чтобы понять, что пошло не так, надо вернуться в 2004 год.

Когда Ющенко принял решение баллотироваться, общество хотело видеть его первым лицом. Но Ющенко, еще не сформировав политический лозунг, начал собирать команду, в которую запихнул и весь левый спектр, и весь правый. Он хотел объединить то, что в цивилизованном мире не объединяется. На трибуне Майдана рядом стояли Мороз с Кинахом и праворадикалы. И, конечно, Юлия Тимошенко – молодая, амбициозная, которая идеально подходила к его образу после отравления.

Когда ты видишь такой "иконостас" с разными взглядами, понятно, что они пошли туда не из идеологических соображений, а за должностями. И когда выборы прошли, оказалось, что одному надо дать премьера, другому – спикера.

Если бы Ющенко начинал заново, он должен был взять в партнеры только Порошенко и Тимошенко. Общество ждало их. А все остальные – это был вчерашний день. Ющенко выиграл бы те выборы и сам. И тогда он должен был назначить Порошенко премьером, брать на себя личную ответственность вместе с "Нашей Украиной" и работать. Назначение Тимошенко было политической ошибкой, которая заложила конфликты в команде на годы вперед.

Мировоззренческий конфликт с Тимошенко и роковые "качели"

– Противостояние Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко – это был личностный конфликт или мировоззренческий?

– Это все вместе. Тимошенко – человек левых, популистских взглядов. Она старалась брать электорат слева и хотела иметь все и сразу. Ющенко как политик был человеком правых взглядов, стратегом. Он понимал, что развитие страны лежит в плоскости языка, истории и национальной идентичности. Они думали совершенно по-разному.

Но я снова спрашиваю: зачем ты снова дал ей должность в 2007 году? Состоялись досрочные парламентские выборы, мы сформировали большинство. Ющенко мог поставить премьером компромиссную фигуру, за которую проголосовали бы и "Наша Украина", и часть БЮТ, и даже "Партия регионов". Человека, который занимался бы развитием страны. А он снова отдал кресло Тимошенко – и на второй день начались те же "качели".

Дальше пошла борьба на взаимное уничтожение за булаву 2010 года. Они оба забыли, что там еще есть Янукович из Донецка. Тимошенко была готова пойти на изменения в Конституцию, чтобы превратить Украину в аналог Чехии или Польши – где правительство руководит исполнительной властью, а президент имеет представительские функции. Это было логично. Но еще ни один президент на Банковой не захотел добровольно делиться полномочиями, потому что каждый считал, что будет сидеть там вечно.

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Фото: Виктор Балога (коллаж РБК-Украина)

О угрозе импичмента и ночном роспуске Рады 2007 года

– Слухи о "Широкой коалиции" ("Ширке") между Тимошенко и Януковичем тогда очень взволновали страну. Насколько реальными были эти переговоры?

– Янукович, получив в 2006 году кресло премьера, с первого дня взялся за демонтаж Ющенко. Благодаря позиции Ивана Плюща, юридическому видению Владимира Шаповала, моей координации и позиции Рината Ахметова, который убедил Януковича пойти на перевыборы, мы тогда сломали этот план. Семья президента готова была сдаться, но мы не сдались и провели досрочные выборы.

Что касается союза Тимошенко и Януковича – желание переписать Конституцию под себя было с обеих сторон. Возможно, если бы они тогда договорились о четком балансе распределения власти, страна сегодня не была бы в войне. Но амбиции политиков оказались выше будущего государства.

Из воспоминаний Виктора Балоги:

"Когда в сентябре 2006 года я пришел возглавлять Секретариат президента, то увидел, что на Банковую шло две бумажки в день: сводка Гидрометцентра о погоде и отчетность Госстата. Даже МВД не присылало криминальных сводок. Янукович фактически устранил Ющенко от принятия решений. Готовился импичмент.

В 2007 году Янукович и Мороз до 4 часов дня сидели у Ющенко и клялись ему в верности. А в 8 вечера собирались проводить ночное заседание Рады для устранения президента. Ющенко уже собирался идти домой. Я остановил его и сказал: "Подождите, вам придется сегодня работать долго".

Пришел Иван Плющ и сказал: "Андреевич, они собираются в 8, а ты в 7 иди и распускай эту чертову Раду!". В 19:00 Ющенко вышел на брифинг. Все ПТС уже стояли во дворе. Это спасло институт президентства. А выполнив эту задачу, Ющенко просто уехал отдыхать на целое лето в Крым..."

Об экономическом взлете и "золотой эпохе" для бизнеса

– Если посмотреть на цифры, экономические показатели за каденцию Ющенко были едва ли не лучшими в истории Украины. Это была его заслуга или совпадение обстоятельств?

– Это были лучшие показатели! И это была не заслуга Януковича или Тимошенко – это была макроэкономическая работа Ющенко, Нацбанка и Виктора Пинзеника.

После победы на президентских выборах фамилия Ющенко вдохнула в страну главное – свободу. Свобода и либеральные подходы всегда стимулируют развитие. Мы тогда закрыли теневые "дыры" на таможне совместно с СБУ и прокуратурой. И каждый год бюджет получал на 5-7 миллиардов долларов больше плана! Мы не брали кабальных кредитов, в страну шла валюта.

– Эксперты говорят, что это был самый либеральный период: ни у кого не "отжимали" бизнес, не было клановых войн...

– Абсолютно. Когда я пришел на Банковую, существовало большое недопонимание команды Ющенко с Ринатом Ахметовым, который из-за этого сидел за границей. Я разобрался и говорю президенту: "Ваша команда без оснований держит этого человека за границей". Ющенко резко отреагировал: "Пусть приезжает, я приму, никаких притеснений не будет".

Либерализация должна быть для всех – от мелкого предпринимателя до олигарха. Ющенко никогда не требовал и не выдавливал преференций от бизнеса. Мне было дано четкое поручение: если можешь помочь бизнесу – помоги, не можешь – хотя бы не мешай.

Фото: Виктор Балога (коллаж РБК-Украина)

Об отставке 2009 года и "политическом самоубийстве" Ющенко

– Почему в начале 2009 года вы решили уйти с должности?

– Ющенко заявлял, что готовится к президентским выборам, но реальной подготовки не проводил. На макротехническом уровне с привлечением специалистов мы понимали: выборы он не выиграет. Но Ющенко был нужен Украине в большой политике – как моральный авторитет и стратег.

И Тимошенко, и Янукович предлагали Ющенко возглавить их правительство после выборов, если он поддержит одного из них. Я говорил ему: "Виктор Андреевич, вы должны остаться в большой политике. Примите решение, с кем вы хотите дальше развивать страну". На что Ющенко мне ответил: "Меня не устраивает ни один вариант. Я выбираю украинский народ".

Но украинский народ на тот момент уже определился, что за него голосовать не будет! Это было политическое самоубийство. Когда мы собрали совещание и все присутствующие начали наперебой петь дифирамбы и убеждать, что я должен возглавить его избирательный штаб, я взял слово и сказал: "Виктор Андреевич, я ухожу в отставку". Собрал вещи и улетел домой. Он потом два месяца звал меня вернуться, но я свою позицию не меняю.

О войне в Грузии 2008 года, тревожном Крыме и закрытых разговорах с Путиным

– Во время войны в Грузии 2008 года вы уже понимали, что следующей будет Украина?

– Благодаря Ющенко, Леху Качиньскому и президентам балтийских стран Михаил Саакашвили вообще остался президентом. Они лично прилетели в Тбилиси и физически перекрыли воздух россиянам, не дав им зайти в столицу.

Что касается Украины... Когда Ющенко поручил мне руководить администрацией, я создал закрытую аналитическую группу, которая "сняла температуру" по Крыму. Работало полторы тысячи человек в зеркальных группах. Выводы были неутешительными.

Я говорил президенту: "Нам надо немедленно что-то делать с Крымом. Нужно переселять туда с материка полтора-два миллиона человек (как это делала Россия в свое время), делать свободную экономическую зону, привлекать западные инвестиции под производство и жилье". Он отнесся к этому несерьезно.

Более того, Ющенко поручил мне работать по российскому треку. Я лично встречался с Путиным. После одной из поездок в Москву я составил под грифом "Секретно" доклад о том, как РФ видит условия нашего сосуществования и что они не планируют останавливаться. К этому также отнеслись легкомысленно. Войны можно было избежать, если бы мы заблаговременно и адекватно оценивали угрозы.

Фото: Виктор Балога (коллаж РБК-Украина)

Об отравлении Ющенко и агентуре на Банковой

– Есть ли сегодня четкий ответ, кто отравил Ющенко в 2004 году?

– У меня лично есть полная картина. Это сделало его же окружение.

– Мы можем назвать фамилию?

– Можем. Жвания, конечно. Это одна из главных проблем Ющенко – он абсолютно не разбирался в людях. После выборов в его окружение пришли не государственники, а бизнесмены, проходимцы и спецслужбисты других государств. Шла жестокая борьба между Востоком и Западом на уничтожение, Ющенко просто повезло выжить.

Когда я пришел на Банковую, мне пришлось проводить жесткую чистку. Там конечно были и профессиональные государственники – Роман Безсмертный, Иван Васюник. Но остальные заботились только о собственном кармане. Я их просто уволил – и первых помощников, и вторых, и третьих.

Драма 2008 года: как Украина из-за одной фразы потеряла Томос и патриархат

– Если бы у вас была "машина времени", какую ошибку того периода вы бы исправили в первую очередь?

– Самая большая моя боль – это церковный вопрос. У Ющенко была колоссальная историческая миссия, которую он сам же и перечеркнул.

В 2007 году он отправил меня к Вселенскому патриарху Варфоломею. Я смог наладить с ним глубокий контакт. За полгода мы провели гигантскую тайную работу. Варфоломей сказал мне: "Я хочу сделать патриархат в Украине. Но нужно согласие всех конфессий".

Мы дважды возили в Константинополь Филарета и Мефодия (УАПЦ). Разговоры длились по 8 часов. Мефодий оказался настоящим патриотом – он сказал: "Я готов быть хоть монахом, лишь бы был патриархат". А вот Филарет уперся и требовал престол себе. Варфоломей ему четко сказал: "Тебя не признает ни одна церковь мира. Уступи место митрополиту Владимиру (УПЦ МП), иди заместителем". В конце концов, убедили и Филарета.

Все иерархи – от епископа до митрополита трех конфессий – подписали документы об объединении! Я лично отвез эти бумаги в Стамбул. Варфоломей сказал: "Викторко, я лечу в Киев. У вас будет патриархат".

В июле 2008 года Варфоломей прилетает в Киев на 1020-летие Крещения Руси. Прием был на уровне Папы Римского. Апогеем стал общий праздник на Владимирской горке. И вот – прощальный рабочий вечер в "оранжевом кабинете" Банковой.

Варфоломей благодарит и говорит: "Господин президент, через два-три месяца вы получаете патриархат".

И тут Ющенко неожиданно выдает: "Ваше Святейшество, вы такой добрый, но у меня к вам просьба: поставьте патриархом Филарета!".

Варфоломей от шока встает, стучит тростью по полу и переходит с греческого на русский: "Ющенко, вы занимайтесь своими обязанностями! Духовность – это моя кафедра. Вы туда не лезть!".

Из воспоминаний Виктора Балоги:

"Он всю дорогу до аэропорта плакал. В аэропорту "Борисполь" упал лицом в клумбу, "ел землю", весь в глине... Потом встал и сказал слова, которые сбылись до буквы: "Сегодня произошла самая большая ошибка в истории Украины. Мы потеряли шанс из-за непонятных амбиций... Вас ждут большие проблемы. Вас ждут войны".

Если бы Ющенко тогда просто промолчал – решение Варфоломея об автокефалии и патриархате вынесло бы Ющенко на второй президентский срок без всяких избирательных штабов. Но он своими руками поставил на себе и на стране крест".

– Спасибо за разговор!

– Спасибо вам! И с 35-летием Независимости. Украина была, есть и будет. Все будет хорошо!