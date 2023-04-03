Кто может стоять за убийством Владлена Татарского: мнения экспертов

Убийство "военкора" может быть выгодно ФСБ

Бывший замглавы Службы безопасности Украины Виктор Ягун склоняется к тому, что за показательной казнью Татарского стоят официальные органы Российской Федерации.

"Он реально никому не нужен, его "влиятельность" накручена, не все его даже знали. А что касается "хайповых" высказываний с критикой военного командования РФ, то ему давал указания и платил деньги его непосредственный руководитель (основатель ЧВК "Вагнера", - ред.) Пригожин. Так что это можно считать предупреждением Пригожину, чтобы он "знал свое место", - отметил эксперт.

Он также полагает, что в ближайшее время Пригожин лишится своей частной военной компании, и все, что у него останется - только медийная узнаваемость. И не исключено, что это был намек другим блогером, что не нужно делать так, как Татарский.

"В первую очередь, от этой ситуации выигрывает ФСБ. Поскольку сейчас они нуждаются в каких-то победах. Вот они себе такую победу и одержали с американским журналистом (Эваном Гершковичем, - ред.), пополнив свой "обменный фонд", - подчеркнул Ягун.

Что касается российской версии, о якобы причастности украинских спецслужб и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального, то таким образом в России пытаются одним выстрелом убить двух зайцев. Вероятнее всего, что подозреваемая в подрыве "военкора" Дарья Трепова во всем признается.

"Здесь несколько абсурдная ситуация. Где Владлен Татарский, а где вообще Фонд по борьбе с коррупцией. Однако в России об этом не думают, там мыслят только категориями "сегодня и сейчас". Поэтому скорее всего эту Дарью осудят за терроризм и на этом закончится все", - добавил эксперт.

Внутриведомственные разборки

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что убийство Татарского стало следствием внутриведомственных разборок в российском Минобороны.

"Министерство обороны начинает чистку кадров. Почему? Потому что большое количество так называемых "военкоров" от Минобороны России заняло сторону Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнера", - отметил он.

Например, другие "военкоры" такие как Александр Коц, Семен Пегов, Дмитрий Стешин, Александр Сладков, Андрей Руденко и другие так или иначе занимают "провагнеровскую" позицию. Хотя изначально являются подшефными Министерства обороны.

"Если говорить о Владлене Татарском, то он с самого начала был под патронатом ГРУ. Однако недавно начал критиковать Министерство обороны и пиарить ЧВК "Вагнера", которая является силовым филиалом ФСБ. Он занял позицию конкурирующей конторы. И именно за это его и убрали. Так же, как могут убрать всех остальных, кто все время критиковал министра Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и поддерживал Евгения Пригожина. А это фактически все "военкоры", - добавил Коваленко.

Таким образом, по мнению эксперта, подрыв Татарского стал "желтой карточкой" для пропагандистов, занявших не ту сторону в конфликте Минобороны России и "вагнеровцев".