Хто може стояти за вбивством Владлена Татарського: думки експертів

Вбивство "воєнкора" може бути вигідним ФСБ

Колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун схиляється до того, що за показовою стратою Татарського стоять офіційні органи Російської Федерації.

"Він реально нікому не потрібен, його "впливовість" накручена, не всі його навіть знали. А щодо "хайпових" висловлювань з критикою військового командування РФ, то йому давав вказівки і платив гроші його безпосередній керівник (засновник ПВК "Вагнера", - ред.) Пригожин Так що це можна вважати попередженням Пригожину, щоб він "знав своє місце", - зазначив експерт.

Він також вважає, що найближчим часом Пригожин втратить свою приватну військову компанію, і все, що в нього залишиться - лише медійна впізнаваність. І не виключено, що це був натяк іншим блогерам, що не треба робити так, як Татарський.

"Насамперед від цієї ситуації виграє ФСБ. Оскільки зараз вони потребують якихось перемог. Ось вони собі таку перемогу і здобули з американським журналістом (Еваном Гершковичем, - ред.), поповнивши свій "обмінний фонд", - підкреслив Ягун.

Що стосується російської версії про нібито причетність українських спецслужб та Фонду боротьби з корупцією (ФБК) опозиціонера Олексія Навального, то таким чином у Росії намагаються одним пострілом вбити двох зайців. Найімовірніше, що підозрювана у підриві "воєнкора" Дар'я Трепова у всьому зізнається.

"Тут дещо абсурдна ситуація. Де Владлен Татарський, а де взагалі Фонд боротьби з корупцією. Однак у Росії про це не думають, там мислять лише категоріями "сьогодні і зараз". Тому швидше за все цю Дар'ю засудять за тероризм і на цьому закінчиться все", - додав експерт.

Внутрішньовідомчі розборки

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що вбивство Татарського стало наслідком внутрішньовідомчих розборок у російському Міноборони.

"Міністерство оборони розпочинає чистку кадрів. Чому? Тому що велика кількість так званих "воєнкорів" від Міноборони Росії зайняла бік Євгена Пригожина та ПВК "Вагнера", - зазначив він.

Наприклад, інші "воєнкори" такі як Олександр Коц, Семен Пегов, Дмитро Стешин, Олександр Сладков, Андрій Руденко та інші так чи інакше займають "провагнерівську" позицію. Хоча є підшефними Міністерства оборони.

"Якщо говорити про Владлена Татарського, то він із самого початку був під патронатом ГРУ. Проте нещодавно почав критикувати Міністерство оборони та піарити ПВК "Вагнера", яка є силовою філією ФСБ. Він зайняв позицію конкуруючої контори. І саме за це його й прибрали. Так само, як можуть прибрати всіх інших, хто постійно критикував міністра Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова і підтримував Євгена Пригожина, а це фактично всі "воєнкори", - додав Коваленко.

Таким чином, на думку експерта, підрив Татарського став "жовтою карткою" для пропагандистів, які зайняли не той бік у конфлікті Міноборони Росії та "вагнерівців".