ua ru
Вс, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кто на кого нападает? Посол США отреагировала на циничность режима Лукашенко

Новина українською →
Воскресенье 09 октября 2022 13:43
Кто на кого нападает? Посол США отреагировала на циничность режима Лукашенко Фото: Бриджит Бринк, посол США в Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь обвинила Украину в якобы подготовке к удару по ее территориям. В то же время именно Минск предоставляет России свои территории для поддержки вторжения и обстрелов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла США в Украине.

"Выясним, кто же на кого нападает - Россия нарушила суверенитет Украины и наносит удары, которые убивают мужчин, женщин и детей, пока они спят, а Беларусь позволяет использовать свою территорию для поддержки вторжения России в Украину", - пишет посол США в Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 8 октября, Минск вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой обвинил Украину в якобы подготовке к удару по территории Беларуси.

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова, Беларусь готовится организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка по "освобождению" территорий. Не исключено, что страна может попытаться захватить приграничные территории Украины.

Как отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас, обвинения Беларуси является попыткой России заставить Украину вывести свои силы с фронта на белорусскую границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
Как живет освобожденный от оккупантов Купянск: фоторепортаж
DAILY
"Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Россияне носили белье ВСУ, а, убегая, снимали форму". Репортаж из освобожденного Лимана