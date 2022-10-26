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Яхта российского олигарха Чемезова пыталась покинуть Испанию, однако была задержана

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Барселона, Среда 26 октября 2022 20:26
Яхта российского олигарха Чемезова пыталась покинуть Испанию, однако была задержана Фото: гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов (kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Яхта Valerie, принадлежащая генеральному директору корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, пыталась незаконно покинуть порт в Испании, однако ее задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание El Confidencial .

Как сообщает издание, 85-метровая яхта Valerie, которая находится под арестом и санкциями ЕС в отношении ее предполагаемого владельца Сергея Чемезова, пыталась покинуть порт Барселоны.

Издание объясняет, что компания Amtech Worlwide Ltd из Сент-Винсент и Гренадины, которой формально принадлежит яхта, выдала доверенность на ее эксплуатацию другой фирме. Уже другая фирма несколько недель назад сменила документацию и даже название судна. При этом срочно новое название было нанесено не только на корпус яхты, но даже спасательные жилеты членов команды.

В дирекции порта Барселоны подтвердили попытку вывести яхту, отметив, что эта попытка была пресечена в момент, когда Valerie уже готовилась покинуть место своей постоянной стоянки.

Чемезов Сергей Викторович

Генеральный директор корпорации "Ростех". Член бюро Высшего совета партии "Единая Россия". В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США из-за войны с Украиной и временной оккупации АР Крым. 18 июня 2021 года СНБО Украины ввел санкции против Чемезова.

Напомним, что Испания и Франция вынудили российских олигархов платить за арестованные яхты.

Также Путинскую суперяхту заметили у берегов Эстонии в сопровождении военного корабля.

Ранее стало известно, что американский продавец роскошных яхт выставил на продажу суперяхту MySky, принадлежащую находящемуся под санкциями российскому миллиардеру Игорю Кесаеву за 29,5 млн евро.

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