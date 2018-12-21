Католицьке Різдво: 10 цікавих фактів про свято

Фото: Католицьке Різдво (pixabay.com)

Католицьке Різдво припадає на найдовшу ніч року

Череду зимових свят відкриває католицьке Різдво Христове 25 грудня. У багатьох країнах світу цей день є набагато популярнішим за Новий рік та має безліч гарних традицій. Styler зібрав топ-10 цікавих фактів про католицьке Різдво, багато з яких вас здивують.

Дата Різдва

Дата святкування католицького Різдва, 25 грудня, була вибрана не випадково. Саме в цей день народи Європи, що ще не знали християнства, відзначали День Сонця.

Фото: 25 грудня - Різдвяний день (pixabay.com/annca)

Мудра церква вирішила не порушувати старих традицій, а зробити так, щоб свято Різдва "випадково" збіглося з уже відомим. Через якийсь час про День Сонця мало вже хто згадував, а ось Різдво відзначають і зараз.

Різдвяні свічки - символ перемоги світла над темрявою

Різдвяні свічки також безпосередньо пов'язані з язичницькими віруваннями, адже за допомогою вогню наші предки відганяли злих духів зими. В християнську епоху свічка набула особливого значення: вона символізувала шлях, який кожен з нас вибирає в житті сам, а також перемогу світлих сил над темними.

Фото: Свічка - один із символів Різдва (pixabay.com/Studio32)

Зображення новонародженого Христа

Немовля Ісуса прийнято зображати за усталеними канонами: в яслах, поруч зі зростаючими деревами і овечками, що мирно гуляють неподалік. Але в Біблії таких точних образів годі й шукати. Насправді їх "винайшов" один із ревних пропагандистів християнства - Святий Франциск. Саме він радив зображати новонародженого Спасителя таким чином.

Фото: Біблійна сцена народження Христа (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Віфлеємська зірка

У печеру, де на світ з'явився Ісус Христос, вохвів привела зірка. Багато століть поспіль астрономи намагалися з'ясувати, яке небесне тіло могло так яскраво сяяти і рухатися по небосхилу в той день. У підсумку, з'явилося кілька версій походження чарівного явища. Деякі вчені дотримуються гіпотези, що це була комета, інші стверджують, що в день народження Сина Господнього Меркурій перебував дуже близько до Землі, відбивав від себе світло відразу декількох планет і особливо яскраво світився.

Фото: Віфлеємська зірка (pixabay.com)

Подарунки на Різдво

Найперші різдвяні подарунки робили один одному ще стародавні римляни. На зорі раннього християнства ті, хто сповідував нову віру, обмінювалися коробочками з невеликими, але приємними сюрпризами всередині. У наш час у багатьох країнах різдвяні подарунки ховають у носок або під ялинку.

Фото: Різдвяні подарунки дарували ще в Стародавньому Римі (pixabay.com/jill111)

Свято під забороною

В історії деяких країн були періоди, коли відзначати Різдво категорично заборонялося. Наприклад, в 1644 році в Англії це свято раптом оголосили язичницьким і нечестивим. Причому, на державному рівні: закон на заборону Різдва навіть прийняв місцевий парламент. Подібна думка прийшла в голову і муніципальним мужам Бостона. В цьому американському місті вето на свято було накладено більш ніж на 20 років.

Різдвяне дерево

Вважається, що зробити ялинку різдвяним деревом першим порадив Мартін Лютер. На сьогодні цей факт більше приймається на віру, так як він ніде не підтверджений документально. А ось деякі історики сходяться на думці, що перші ялинки ще задовго до християнства стояли в будинках древніх римлян. До 15-го століття нашої ери зелені хвойні дерева були вже в кожному будинку - і бідняка, і багатія.

Фото: Різдвяна ялинка (pixabay.com/Ildigo)

Хлопавки родом з позаминулого століття

Перша різдвяна (новорічна) хлопавка бабахнула ще в 1847 році. Винайшов цей галасливий і веселий атрибут Том Сміт, який продавав солодощі. В якості начинки-сюрпризу разом із дрібно нарізаними конфетті він клав у кожну трубочку невеликі льодяники.

Різдво зупинило війну

У світовій історії відомий епізод, коли на свято відбулося справжнє диво: на короткий момент Різдва вдалося зупинити війну. Під час Першої світової солдати німецької та англійської армій на час склали зброю, вийшли з окопів, не боячись чиєїсь злочинної кулі, стали обніматися, славити Христа і дарувати подарунки.

Олень Рудольф

Відомий сьогодні кожній американській дитині олень Рудольф ніколи не був вірним помічником Санти.

Фото: Олень Рудольф (pixabay.com/Pixaline)

Цей образ створили рекламщики в 30-і роки 20-го століття, і він так сподобався, що став традиційним.

Раніше ми писали про те, куди поїхати на католицьке Різдво. Вихідні 23-25 грудня можна цікаво провести на європейських святкових ярмарках і в Україні.

Тажке дивіться топ-5 країн для зустрічі Нового року 2019, які українці можуть відвідати без оформлення візи.

Відео: РБК-Україна