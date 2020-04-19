До храмів на Великодню ніч прийшло 130 тис. людей, - поліція

Участь у богослужіннях на Великдень взяли майже 130 тис. громадян. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

За його словами, можна говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до закликів дотримуватися карантинних обмежень.

"Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень", - повідомив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у разі недотримання карантинних обмежень у період Великодніх свят кількість заражених коронавірусом в Україні може зрости до 10% населення. Спалах можуть спричинити великі скупчення людей на Великдень.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що загальний рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7% від кількості випадків. Степанов наголосив, що це значно нижче середньосвітового показника.

Сьогодні Степанов повідомив, що причинами того, що в попередні дні зросла кількість випадків коронавірусу в Україні є недотримання рекомендацій МОЗ та збільшення кількість тестувань ПЛР.