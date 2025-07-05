HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших HR-директоров Украины

Отмечается, что Семич заняла шестое место в рейтинге лучших HR-директоров Украины.

Она получила эту награду за внедрение цифрового аналитического профиля сотрудника, а также запуск проекта "PRO ветеран", который создает новые возможности для реинтеграции и развития ветеранов в рабочей среде.

Кроме того, под ее руководством реализуется масштабная HR-трансформация ДТЭК.

Также Семич ответственна за стратегическое развитие системы непрерывного обучения и переквалификации.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.