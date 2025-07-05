RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

HR-директор ДТЭК Семич признана одним из лучших HR-директоров Украины

Фото: директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич (elle.ua)
Автор: Юлия Бойко

Директор по управлению персоналом ДТЭК Елена Семич признана одним из лучших HR-директоров в Украине в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

Отмечается, что Семич заняла шестое место в рейтинге лучших HR-директоров Украины.

Она получила эту награду за внедрение цифрового аналитического профиля сотрудника, а также запуск проекта "PRO ветеран", который создает новые возможности для реинтеграции и развития ветеранов в рабочей среде.

Кроме того, под ее руководством реализуется масштабная HR-трансформация ДТЭК.

Также Семич ответственна за стратегическое развитие системы непрерывного обучения и переквалификации.

Напомним, в прошлом году ДТЭК Рината Ахметова также был признан одним из лучших работодателей Украины.

 

Как писало РБК-Украина до этого, компания ДТЭК получила награду за лучшую программу по поддержке ветеранов. В рейтинге лучших работодателей приняли участие 150 компаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК