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Прятался от волков на дереве. ГПСУ спасла мужчину, пытавшегося бежать в Молдову

Фото: ГПСУ спасла мужчину (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Пограничники спасли мужчину, который во время незаконного "путешествия" в Молдову наткнулся на стаю волков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

"Я решил незаконно пересечь границу, но встретил волков", - такое сообщение мы получили через службу "Доверие" ГПСУ", - сообщили в службе.

Фото: ГПСУ спасли мужчину (t.me/DPSUkr)

По данным пограничников, они со служебной собакой отправились на поиски мужчины. Как оказалось, он находился недалеко от железнодорожной станции Абамеликово Одесской области.

"Как выяснилось, нарушитель пытался незаконно попасть в Молдову, однако ему помешали волки. Поэтому он залез на дерево и вызвал помощь", - объяснили в ГПСУ.

Однако пограничники заметили, что признание таки не помогло ему избежать административной ответственности.

Напомним, что на прошлой неделе пограничники сообщили украинцам об опасности волков на границе с Молдовой и дали совет.

Мы также писали, что недавно Государственная пограничная служба Украины задержала водителя, пытавшегося перевезти троих "уклонистов" до границы с Молдовой.

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