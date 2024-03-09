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Прятались в погребе. Полиция эвакуировала две семьи с шестью детьми из Приморского (видео)

Фото: полиция эвакуировала семьи с детьми (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Запорожские правоохранители эвакуировали многодетные семьи из обстреливаемого Приморского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным полиции, две семьи, в которых воспитывается шестеро детей, из-за постоянных обстрелов были вынуждены фактически жить в подвале. Эвакуационники полиции вывезли их из-под вражеского огня в областной центр.

"Войска РФ продолжают уничтожать прифронтовые населенные пункты региона. Ежедневно в результате вражеских атак травмируются мирные жители, разрушаются их дома, уничтожается имущество. Гражданам приходится прятаться по подвалам и жить в бесчеловечных условиях", - заявили в полиции.

Правоохранители призвали людей эвакуироваться в более безопасные населенные пункты.

Куда обращаться для эвакуации

В Минреинтеграции напомнили, что эвакуация производится бесплатно.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Ранее мы писали, что в Украине решили увеличить количество населённых пунктов Донецкой области, из которых необходимо принудительно эвакуировать детей.

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