RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бажають збудувати дорогу до Криму та Одеси. У Кремлі розробили план "відновлення" Маріуполя

Фото: Кремль розробив план "відновлення" Маріуполя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль розробив план "відновлення" Маріуполя. Він нібито має пройти в три етапи - до кінця 2022 року, з 2023-го по 2025-й і до 2040 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ, переданий від джерел у розвідці "Донбас.Реалії".

Відповідно до цього плану на першому етапі планується "відновити" життєво необхідну інфраструктуру, а також "особливу увагу приділено зоні розміщення цвинтаря", для якої рекомендовано використовувати територію аеропорту.

До 2025 року заплановано "будівництво житла, відновлення та розвиток інженерної та транспортної інфраструктури".

До 2040 року у Кремлі хочуть забезпечити "бюджетну ефективність та економічну самодостатність територій міста".

Також у плані фігурує будівництво залізничної дороги "Волноваха - Маріуполь" та формування "міжнародного транспортного коридору", тобто автомагістралі через Маріуполь до анексованого Криму та Одеси.

Щодо "Азовсталі", у "концепції" розписано чотири варіанти. Зокрема, йдеться про відновлення виробництва, створення якогось громадсько-ділового майданчика та два сценарії будівництва парку.

Найдорожчим, вважають у російському уряді, саме відновлення виробництва - воно може коштувати майже 300 мільйонів рублів, інші варіанти значно дешевші.

Як повідомлялося, російські окупанти вкрали з Театрального скверу в Маріуполі фонтан разом із форсунками для розбризкування води.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь