Хочуть "большую россию": СБУ розкрила підготовку росіян до псевдореферендуму

Як інформують в СБУ, раніше так звана "Донецька республіка" діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють.

"Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти - "большая россия", - йдеться в повідомленні.

Так, за даними СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій.

"Серед них - агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами. Кремлівські куратори планують залучити підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України", - дізналися в СБУ.

Крім того, окупанти планують перекинути до регіону більш як 1 тисячу російських "експертів" і "добровольців".

Нагадаємо, як раніше стало відомо, окупаційна влада "ДНР" готується провести "референдум" з результатом 70% за приєднання до Росії.

Так, за даними видання Bloomberg, у президента Росії Володимира Путіна поспішають провести "референдуми" до 15 вересня

Тим часом у США відреагували на плани росіян і сказали як відреагують на рішення окупантів.

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