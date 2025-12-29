Хотел обесточить Киев: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси, который корректировал удары по ТЭЦ

По данным следствия, фигурант шпионил за объектами Сил обороны по заказу пограничного комитета Беларуси, а также передавал россиянам координаты и техническое состояние энергообъектов после обстрелов.

В частности, агент вел наблюдение за одной из киевских ТЭЦ из окна собственной квартиры, а затем осуществлял доразведку непосредственно вблизи объекта. Собранные данные он передавал врагу для подготовки повторных атак, которые имели целью вывести из строя ключевые энергогенерирующие предприятия, обеспечивающие теплом жилые дома и социальную инфраструктуру столицы.

Фото: СБУ разоблачила агента РФ и Беларуси, который корректировал удары по ТЭЦ (t.me/SBUkr)

В случае успешного выполнения задач агент рассчитывал на "эвакуацию" за границу и заранее подготовил тактический рюкзак для нелегального пересечения границы Украины. Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили его деятельность, задержали по месту жительства и приняли меры для обеспечения безопасности потенциальных целей.

Задержанным оказался местный разнорабочий, которого российские и белорусские спецслужбы завербовали через Telegram-каналы с прокремлевским контентом. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.