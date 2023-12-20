RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотел повлиять на министра: суд Австралии впервые вынес приговор за шпионаж в пользу Китая

Фото: суд Австралии впервые вынес приговор за шпионаж в пользу Китая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Австралийский суд признал жителя Мельбурна, который ранее занимал видные должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция штата Виктория предъявила Ди Сань Зионгу в 2020 году обвинение в подготовке, или планировании акта иностранного вмешательства, и суд признал его виновным по этим обвинениям.

Сообщается, что это первый приговор по новому закону об иностранном вмешательстве, который был принят в 2018 году.

Прокуроры сообщили суду, что Дуонг находился в регулярном контакте с китайской разведкой и пытался повлиять на министра федерального правительства для достижения целей Коммунистической партии Китая. Дуонг не признал себя виновным. Приговор ему будет вынесен позже.

Согласно закону 2018 года, акт иностранного вмешательства подрывает национальные интересы Австралии и тайно осуществляется от имени иностранного правительства.

Задержание шпионов Китая

Напомним, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил. По его словам, в результате действий моряков "тайная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

Спустя некоторое время Лондонская полиция заявила о задержании двух мужчин в соответствии с законом "О государственной тайне". Сообщается, что они сотрудничали с членами китайскими кураторами.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайАвстралия