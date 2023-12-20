Хотел повлиять на министра: суд Австралии впервые вынес приговор за шпионаж в пользу Китая

Полиция штата Виктория предъявила Ди Сань Зионгу в 2020 году обвинение в подготовке, или планировании акта иностранного вмешательства, и суд признал его виновным по этим обвинениям.

Сообщается, что это первый приговор по новому закону об иностранном вмешательстве, который был принят в 2018 году.

Прокуроры сообщили суду, что Дуонг находился в регулярном контакте с китайской разведкой и пытался повлиять на министра федерального правительства для достижения целей Коммунистической партии Китая. Дуонг не признал себя виновным. Приговор ему будет вынесен позже.

Согласно закону 2018 года, акт иностранного вмешательства подрывает национальные интересы Австралии и тайно осуществляется от имени иностранного правительства.

Задержание шпионов Китая

Напомним, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил. По его словам, в результате действий моряков "тайная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

Спустя некоторое время Лондонская полиция заявила о задержании двух мужчин в соответствии с законом "О государственной тайне". Сообщается, что они сотрудничали с членами китайскими кураторами.