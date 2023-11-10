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Хотел "проучить". Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове, его арестовали

Харьковская область, Пятница 10 ноября 2023 20:54
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Хотел "проучить". Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове, его арестовали Фото: взят под стражу злоумышленника, ударившего ножом по голове несовершеннолетнего (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковской области арестовали мужчину, который ударил несовершеннолетнего парня ножом по голове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 40-летнему мужчине по факту умышленного тяжкого телесного повреждения", - сообщили в прокуратуре.

Что известно о преступлении

Досудебным расследованием установлено, что 5 ноября в с. Безруки Харьковского района между подозреваемым и подростками возник конфликт. Компания несовершеннолетних по субъективным причинам не понравилась мужчине, поэтому он решил их "проучить".

Мужчина достал из кармана нож и ударил им 14-летнего парня по голове, а после этого скрылся. Ребенок был госпитализирован в больницу, сейчас парень находится в коме.

Правоохранителям удалось разоблачить мужчину. А во время проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено:

  • два советских ПЗРК "Стрела-2",
  • охотничий обрез;
  • и около 1000 патронов к автомату.

После проведения необходимых экспертных исследований действиям мужчины будет предоставлена дополнительная квалификация.

Решение суда

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержание под стражей без права внесения залога.

Хотел &quot;проучить&quot;. Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове, его арестовали

В случае доказательства вины, мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

Также в столице неизвестные напали на военного и ранили ножом.

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