Хотел "проучить". Под Харьковом мужчина ударил подростка ножом по голове, его арестовали

В Харьковской области арестовали мужчину, который ударил несовершеннолетнего парня ножом по голове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области сообщено о подозрении 40-летнему мужчине по факту умышленного тяжкого телесного повреждения", - сообщили в прокуратуре.

Что известно о преступлении

Досудебным расследованием установлено, что 5 ноября в с. Безруки Харьковского района между подозреваемым и подростками возник конфликт. Компания несовершеннолетних по субъективным причинам не понравилась мужчине, поэтому он решил их "проучить".

Мужчина достал из кармана нож и ударил им 14-летнего парня по голове, а после этого скрылся. Ребенок был госпитализирован в больницу, сейчас парень находится в коме.

Правоохранителям удалось разоблачить мужчину. А во время проведения санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого было обнаружено:

два советских ПЗРК "Стрела-2",

охотничий обрез;

и около 1000 патронов к автомату.

После проведения необходимых экспертных исследований действиям мужчины будет предоставлена дополнительная квалификация.

Решение суда

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержание под стражей без права внесения залога.

В случае доказательства вины, мужчине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Напомним, недавно в Киеве мужчина с ножом напал на двоих детей. Одного мальчика нападавший ранил.

Также в столице неизвестные напали на военного и ранили ножом.

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