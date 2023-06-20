Хотел "переманить" украинских пилотов на сторону РФ: житель Бердянска получил подозрение

Подозреваемый в начале полномасштабной агрессии РФ дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС России, с которым ранее учился в училище летчиков.

Мужчина предложил оккупанту свою помощь в войне против Украины.

Установлено, что предатель готовил списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ.

Прежде всего, захватчиков интересовали специалисты с практическим опытом управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.

Отмечается, что эти сведения оккупанты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу РФ.

Для сбора персональных данных подозреваемый обзванивал бывших сокурсников и "в темную" расспрашивал у них "нужные" данные, в том числе дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На данный момент фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории юга Украины. Однако правоохранители проводят комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который для срыва украинского контрнаступления хотел подорвать железную дорогу в Днепропетровской области.

Кроме того, недавно правоохранители задержали вражеского информатора, который хотел сорвать контрудары Сил обороны под Бахмутом.

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