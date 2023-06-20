Хотел "переманить" украинских пилотов на сторону РФ: житель Бердянска получил подозрение

Контрразведка Службы безопасности разоблачила жителя Бердянска, который является военным пилотом в отставке, на сборе персональных данных украинских летчиков, чтобы завербовать их на сторону страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Подозреваемый в начале полномасштабной агрессии РФ дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС России, с которым ранее учился в училище летчиков.
Мужчина предложил оккупанту свою помощь в войне против Украины.
Установлено, что предатель готовил списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ.
Прежде всего, захватчиков интересовали специалисты с практическим опытом управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.
Отмечается, что эти сведения оккупанты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу РФ.
Для сбора персональных данных подозреваемый обзванивал бывших сокурсников и "в темную" расспрашивал у них "нужные" данные, в том числе дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На данный момент фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории юга Украины. Однако правоохранители проводят комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.
Напомним, СБУ задержала российского агента, который для срыва украинского контрнаступления хотел подорвать железную дорогу в Днепропетровской области.
Кроме того, недавно правоохранители задержали вражеского информатора, который хотел сорвать контрудары Сил обороны под Бахмутом.
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