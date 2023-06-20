RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотел "переманить" украинских пилотов на сторону РФ: житель Бердянска получил подозрение

Фото: житель Бердянска хотел переманить украинских пилотов на сторону РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Контрразведка Службы безопасности разоблачила жителя Бердянска, который является военным пилотом в отставке, на сборе персональных данных украинских летчиков, чтобы завербовать их на сторону страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозреваемый в начале полномасштабной агрессии РФ дистанционно вышел на одного из командиров 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка ВС России, с которым ранее учился в училище летчиков.

Мужчина предложил оккупанту свою помощь в войне против Украины.

Установлено, что предатель готовил списки действующих пилотов Воздушных сил ВСУ.

Прежде всего, захватчиков интересовали специалисты с практическим опытом управления самолетами Mиг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 и Ил-76, а также вертолетами Ми-8 и Ми-24.

Отмечается, что эти сведения оккупанты планировали использовать для попыток вербовки украинских летчиков в пользу РФ.

Для сбора персональных данных подозреваемый обзванивал бывших сокурсников и "в темную" расспрашивал у них "нужные" данные, в том числе дополнительные контактные данные, места жительства и несения службы.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). На данный момент фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории юга Украины. Однако правоохранители проводят комплексные мероприятия по его привлечению к ответственности.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который для срыва украинского контрнаступления хотел подорвать железную дорогу в Днепропетровской области.

Кроме того, недавно правоохранители задержали вражеского информатора, который хотел сорвать контрудары Сил обороны под Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныБердянск