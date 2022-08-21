Не хочемо, щоб сусідкою стала Росія: прем'єри Чехії та Словаччини закликали допомагати Україні

Прем'єр-міністри Чехії та Словаччини в річницю радянського вторгнення до Чехословаччини закликали допомагати Україні.

Про це заявили повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення прем'єрів.

Петро Фіала і Едуард Хегер в 54-ту річницю вторгнення військ Варшавського договору в Чехословаччину і придушення "Празької весни" заявили, що сьогодні, коли російські танки йдуть по українській землі, як ніколи важливо пам'ятати про серпень 1968-го і всіма силами допомагати Україні.

"Підтримуючи Україну, ми підтримуємо власну безпеку. Ми не хочемо, щоб Росія виявилася нашою сусідкою", - сказав словацький прем'єр Едуард Хегер.

"Пам'ятаючи історію, ми вчимося на ній, щоб вона вже ніколи не змогла повторитися", - додав прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.