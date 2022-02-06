"Хочемо мирно вирішити конфлікт". Німеччина повторила відмову постачати зброю Україні

"У федерального уряду вже давно є чітка позиція - навіть у попередні законодавчі періоди - ми не доставляли зброю в кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації", - заявила Ламбрехт.

За її словами, на сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання.

"В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала міністр оборони Німеччини.