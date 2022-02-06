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"Хочемо мирно вирішити конфлікт". Німеччина повторила відмову постачати зброю Україні

Автор: Юлія Бойко

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт в черговий раз повторила відмову постачати зброю Україні на тлі можливого вторгнення Росії. Берлін виступає за мирний шлях вирішення конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"У федерального уряду вже давно є чітка позиція - навіть у попередні законодавчі періоди - ми не доставляли зброю в кризові зони, щоб не допустити там подальшої ескалації", - заявила Ламбрехт.

За її словами, на сьогодні триває діалог щодо мирного врегулювання.

"В українському конфлікті у нас є партнери по переговорах, які повернулися за стіл переговорів - наприклад, в Раді Росія-НАТО і в нормандському форматі. Ось чому зараз наше завдання - знизити ескалацію. Ми хочемо вирішити цей конфлікт мирним шляхом", - додала міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України направило офіційний лист уряду Німеччини, в якому просить надати оборонне озброєння. Йдеться про боєприпаси для протиповітряної та протиракетної оборони, а також для кулеметів.

Також стало відомо, що Ізраїль заборонив країнам Балтії надати Україні озброєння ізраїльського виробництва.

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