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Ми хочемо миру, однак Україна повинна захищатися, - Драгі

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 17:01
Ми хочемо миру, однак Україна повинна захищатися, - Драгі Фото: Маріо Драґі, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Україна повинна продовжувати захищатися від російських загарбників. Необхідно обрати той мир, який потребує наш народ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"В Ірпені я відчув жах і надію, надію на відновлення та на майбутнє. Ми тут сьогодні для цього, щоб допомогти Україні відновити її майбутнє. Ми хочемо миру, але Україна має захищати себе, і саме Україна має обрати той мир, який вона хоче, той, який вона вважає прийнятним для свого народу. Тільки так можна досягти міцного миру", - заявив Драгі під час пресконференції лідерів ЄС у Києві із президентом України Володимиром Зеленським

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що до Києва приїхали з візитом Шольц, Макрон та Драгі. З міркувань безпеки, точна дата візиту напередодні не анонсувалася.

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