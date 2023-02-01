Хотели завладеть зданиями госпредприятия в Киеве: на сделке разоблачили семь человек

Сегодня НАБУ и СПА сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия. Речь идет о 14 зданиях и сооружениях на окраине Киева.

Сообщается, что ориентировочная стоимость имущества составляет около 42 млн гривен. Благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству.

Среди подозреваемых:

заместитель министра культуры (2014-2019 годов);

начальник управления Министерства культуры (2017-2020 годов)

первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019);

арбитражный управляющий - управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 годов);

два организатора преступной схемы - бенефициарные владельцы ряда ООО;

руководитель ООО - покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

По версии следствия, в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок.

С этой целью они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ". Те согласовали незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

Действия участников преступления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или захват имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) с учетом степени соучастия.

РБК-Украина сообщало, что сегодня прошли ряд обысков у известных лиц и в ведомствах. В частности, правоохранители пришли к олигарху Игорю Коломойскому и экс-главе МВД Арсене Авакове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.