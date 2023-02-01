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Хотели завладеть зданиями госпредприятия в Киеве: на сделке разоблачили семь человек

Фото: семь человек разоблачили на попытке завладеть зданиями госпредприятия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Семь человек разоблачили на попытке завладеть недвижимостью госпредприятия "Национальная кинематека Украины" на десятки миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сегодня НАБУ и СПА сообщили семи лицам о подозрении в завладении недвижимостью госпредприятия. Речь идет о 14 зданиях и сооружениях на окраине Киева.

Сообщается, что ориентировочная стоимость имущества составляет около 42 млн гривен. Благодаря усилиям антикоррупционных органов эти активы были возвращены государству.

Среди подозреваемых:

  • заместитель министра культуры (2014-2019 годов);
  • начальник управления Министерства культуры (2017-2020 годов)
  • первый заместитель генерального директора ГП "НКУ" (2016-2019);
  • арбитражный управляющий - управляющий санацией ГП "НКУ" (2019-2020 годов);
  • два организатора преступной схемы - бенефициарные владельцы ряда ООО;
  • руководитель ООО - покупатель имущественного комплекса ГП "НКУ".

По версии следствия, в течение 2016-2019 годов организаторы преступной схемы разработали план, по которому под видом оздоровления (санации) ГП "НКУ", которое находилось в тяжелом финансовом положении, планировали завладеть имуществом предприятия за бесценок.

С этой целью они привлекли должностных лиц Минкультуры и ГП "НКУ". Те согласовали незаконный план санации и обеспечили победу в аукционе по продаже имущества заранее определенной ООО, которая к тому же приобрела здания по заниженной цене.

Действия участников преступления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата или захват имущества) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) с учетом степени соучастия.

РБК-Украина сообщало, что сегодня прошли ряд обысков у известных лиц и в ведомствах. В частности, правоохранители пришли к олигарху Игорю Коломойскому и экс-главе МВД Арсене Авакове.

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