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Хотели захватить здание Верховной Рады. СБУ задержала группу провокаторов

Фото: СБУ задержала группу провокаторов (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины разоблачила группу общественных "активистов", которые готовили провокации в Киеве 30 июня этого года. В частности, они планировали захватить Верховную Раду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, которая еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями. Под видом проведения так называемого "вече" группа планировала объявить об "отстранении от власти" действующего военно-политического руководства Украины.

Затем "активисты" надеялись захватить здание Верховной Рады и заблокировать ее работу.

"Чтобы собрать людей, организаторы должны были устроить в центре столицы якобы мирное собрание. Но большинство участников мероприятия хотели использовать "втемную" - не раскрывая им истинные намерения относительно провокаций", - сообщили в СБУ. 

При этом отмечается, что информацию о "беспорядках" в Киеве злоумышленники планировали распространять через отечественные и иностранные информресурсы. Таким образом надеялись расшатать общественно-политическую ситуацию внутри Украины, что сыграло бы в пользу РФ.

С целью воплощения преступного плана, главарь вербовал сообщников - членов общественных объединений из Киева, Днепра и других регионов. С целью конспирации они общались через различные мессенджеры, а личные встречи, если и происходили, то только небольшими группами по 3 человека.

СБУ заблаговременно разоблачила намерения злоумышленников, задокументировала их подрывную деятельность и задержала организаторов.

Во время обысков в помещениях "активистов" обнаружили оружие и боеприпасы, а также мобильные телефоны, компьютерную технику и черновые записи с доказательствами преступных действий.

Следователи СБУ уже сообщили задержанным о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия и призывы к действиям, направленным на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Задержанным избрана мера пресечения - содержание под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

 

Фото: СБУ задержала группу провокаторов (t.me/SBUkr)

Ранее СБУ задержала инженеров-конструкторов, желающих продать в России новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

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