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Хотели вывезти мужчин за границу. СБУ заблокировала три схемы уклонения от мобилизации

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Четверг 16 марта 2023 16:54
Хотели вывезти мужчин за границу. СБУ заблокировала три схемы уклонения от мобилизации Фото: СБУ заблокировала три схемы уклонения от мобилизации (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители заблокировали еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях войны. Среди задержанных есть чиновник Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

За деньги они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы Украины.

Задержания происходили в следующих регионах:

Киев

Сотрудники СБУ совместно с ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины, организовавшего незаконное оформление документов для снятия граждан с военного учета. Для реализации преступного механизма он использовал свои связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких регионах.

Закарпатская область

Разоблачены двое жителей Береговского района. Один из фигурантов - ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу. Злоумышленники планировали перевозить своих «клиентов» вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

Львовская область

Задержаны три дельца, которые предлагали "уклонистам" бежать за границу как водители международных перевозок.

В ходе следственно-оперативных действий на территории нескольких областей Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Напомним, что работники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины во время получения взятки в 9 тысяч долларов за снятие военнообязанного с военного учета.

Также киберспециалисты СБУ заблокировали 26 Telegram-каналов, в которых сообщали о мероприятиях, проводимых Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в разных регионах Украины.

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