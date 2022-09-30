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Не хотели эскалации? А вот она: Подоляк - Западу об аннексии территорий Украины

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Аннексией оккупированных территорий Украины и угрозами ядерным оружием Россия пытается поставить демократию на колени. Мир не хотел эскалации, но вот она.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Не хотели эскалации? А вот она. Анексией, "ядерными" угрозами и тотальной мобилизацией Россия говорит цивилизованному миру: "И что вы со мной сделаете?" Москва пытается поставить демократию на колени. Продолжим вести разговор о том, как не спровоцировать и нет масштабировать войну?", - написал Подоляк.

Напомним, уже сегодня российский диктатор Владимир Путин планирует объявить аннексию оккупированных территорий Украины.

Добавим, мировые лидеры уже реагируют на действия главы Кремля. Так, США заявили, что не будут признавать фейковые "референдумы" России и назвали это "организованным Кремлем спектаклем для захвата новых земель".

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Ирина ПодолякРеферендумВойна России против Украины